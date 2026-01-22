Trotz Entfernung: Juan Carlos will für Königin Sofia da sein

König Juan Carlos (88) sitzt tausende Kilometer entfernt in Abu Dhabi, doch in diesen schweren Tagen will er Königin Sofia (87) näher sein als je zuvor: Nach dem Tod von Sofias Schwester Prinzessin Irene steht der frühere Monarch seiner Frau telefonisch zur Seite, wie Monarquia Confidencial berichtet. Während Sofia in Madrid um ihre engste Vertraute trauert, wählt Juan Carlos immer wieder die Nummer des Zarzuela-Palastes, um ihr Trost zu spenden und sich nach ihrem Befinden zu erkundigen. Unterstützt wird er dabei von den gemeinsamen Töchtern: Prinzessin Elena (62) und Prinzessin Cristina (60) halten den Vater aus der Ferne ständig auf dem Laufenden, damit er trotz der räumlichen Distanz Teil des familiären Trauerprozesses bleibt.

Juan Carlos ist in Abu Dhabi, weil er 2020 aufgrund schwerer Korruptions- und Finanzskandale ins Exil gehen musste. Die spanische Staatsanwaltschaft leitete drei Ermittlungen gegen ihn ein, unter anderem wegen einer Schmiergeldaffäre und Millionenkonten im Ausland. Eigentlich war für den Ex-König Medienberichten zufolge sogar ein Besuch in Europa geplant, mit Stationen in Madrid und Athen. Doch daraus wird vorerst nichts: Lange Flüge seien laut seinen Ärzten ein "unnötiges Risiko" für seine Gesundheit. Die Priorität liege eindeutig darauf, "extreme Erschöpfung" und weitere Komplikationen durch seine eingeschränkte Mobilität zu vermeiden. Zarzuela sei bereits darüber informiert worden, dass sich sein Aufenthalt in den Vereinigten Arabischen Emiraten weiter verlängern werde. Hinzu kommt ein politisch heikler Punkt: König Felipe (57) soll sich strikt dagegen ausgesprochen haben, dass sein Vater im Palast übernachtet – ein weiterer Stolperstein für jede kurzfristige Rückkehr des früheren Staatsoberhauptes nach Spanien.

In Madrid richtet sich die Aufmerksamkeit vollständig auf Altkönigin Sofia, die nach dem Verlust ihrer geliebten Schwester und wichtigsten Vertrauten eine ihrer schwierigsten Lebensphasen durchlebt. Das engste Umfeld der 87-Jährigen zeigt sich zutiefst besorgt über ihren seelischen Zustand. Prinzessin Irenes Tod hat Sofia in eine "tiefe Einsamkeit" gestürzt, die nur durch intensive Familienunterstützung gemildert werden kann, berichten Quellen aus dem Palast. Ihre drei Kinder haben sich deshalb entschlossen, sich vollständig um die Mutter zu kümmern und zu verhindern, dass die Niedergeschlagenheit zusätzliche gesundheitliche Probleme verursacht.

Getty Images Die spanischen Royals Juan Carlos und Sofía an Juan Carlos' 80. Geburtstag

Getty Images Prinzessin Sofa, Prinzessin Leonor, König Felipe, Königin Letizia, Königin Sofa, Königin Anne-Marie und Pavlos

