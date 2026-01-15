Am 50. Geburtstag: Sängerin Jenny Lewis heiratet ihren Hund

Jenny Lewis hat ihren 50. Geburtstag mit einem ganz besonderen Versprechen gefeiert: Die Sängerin gab in einer intimen Gartenzeremonie ihrem Hund Bobby Rhubarb das Jawort. Statt einer großen Party wählte die frühere Rilo-Kiley-Frontfrau eine kleine Runde mit engen Freunden und Bandkollegen, die den Moment im Grünen miterlebten. Die Bilder der außergewöhnlichen Feier landeten schnell im Netz und die Musikerin bestätigte in einem Beitrag auf X: "Ich habe an meinem 50. Geburtstag meinen Hund geheiratet. Seid gesegnet!"

Zu ihrem Post veröffentlichte Jenny vier Polaroids, die die Stimmung des Tages festhielten: Sie präsentierte sich auf den Bildern in einem weißen Kleid, während Bobby Rhubarb ein Halsband aus weißen Rosen trug. Obendrein feierte die US-Amerikanerin ihren großen Tag mit zwei bunten Torten, auf denen "JL50!" und "In guten wie in schlechten Zeiten – Ich will!" zu lesen war. Fans im Netz waren begeistert von der ungewöhnlichen Zeremonie.

Für langjährige Begleiter ihrer Musik ist Bobby Rhubarb längst ein vertrauter Name. Jenny widmete ihrem Vierbeiner 2021 den Song "Puppy and a Truck", ein warmes Stück über Trost, Freiheit und das stille Band zwischen Mensch und Hund. Die Musikerin sang darin: "Ich habe einen Welpen und einen Truck. Wenn du aufgeben willst: Halt die Klappe. Hol dir einen Welpen und einen Truck."

Anzeige Anzeige

Getty Images Jenny Lewis in Los Angeles, April 2025

Anzeige Anzeige

X / jennylewis Jenny Lewis' Hund Bobby

Anzeige Anzeige

Getty Images Jenny Lewis bei einem Konzert in Las Vegas im Dezember 2006

Was haltet ihr davon, dass Jenny ihren Hund geheiratet hat? Toll. Eine echt witzige Idee! Weiß nicht. Ich finde das unpassend. Ergebnis anzeigen