Olli und Christians Prozess: Annemarie Carpendale sagte aus

Im Kölner Landgericht soll am Mittwoch erneut hoher Promi-Besuch aufgefahren worden sein: Im Verfahren zwischen Oliver Pocher (47) und Christian Düren (35) schaltete das Gericht Annemarie Carpendale (48) als Zeugin per Video zu. Die Moderatorin moderiert mit Christian die Boulevard-Sendung "taff" bei ProSieben und war früher mit Oliver liiert. Sie sollte laut Bild Licht in den Umgang mit dem brisanten Privatvideo bringen, das Oliver und seine Ex-Frau Amira in einem heftigen Streit zeigen soll. Im Saal ging es darum, wer wann von dem Clip wusste, wer darüber sprach – und ob Christian das Video genutzt haben soll, um dem Comedian zu schaden.

Annemarie schilderte am Nachmittag vor Gericht, sie kenne den Inhalt des Videos nicht, wisse aber um dessen Existenz. "Mir wurde davon erzählt, aber ich habe das Video nicht gesehen. Christian hat mir von diesem Video erzählt, aber ich kenne niemanden aus dem weiteren ProSieben-Umfeld, der es gesehen hat", erklärte sie laut dem Blatt. Wichtig war dem TV-Gesicht außerdem eine klare Einordnung ihres Verhältnisses zu Christian: Man arbeite zwar eng zusammen, privat gehe man aber getrennte Wege. Außerhalb der Studios habe man sich nie nur zu zweit auf einen Kaffee getroffen. Nach ihrer Aussage wurde Annemarie verabschiedet.

Anschließend sagte der deutsche TV-Produzent Pierre Uebelhack per Videoschalte aus. Auch er berichtete, Christian habe ihm in Köln von dem Video erzählt, betonte aber, den Clip selbst nie gesehen zu haben. Schon beim ersten Verhandlungstag hatte außerdem Produzent Georg Kappenstein ausgesagt. Er kenne das Video nur vom Hörensagen und habe keinen Hinweis darauf, dass Christian es weitergeleitet habe. Wie der Prozess rund um die angebliche Erpressung ausgeht, bleibt aktuell abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Imago Oliver Pocher im September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Amira Aly und Christian Düren beim Mon Cheri Barbara Tag in Schloss Nymphenburg, München, 4. Dezember 2024