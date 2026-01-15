"Jackass" ist zurück: Johnny Knoxville kündigt neuen Film an

Die Kultchaoten sind zurück! Johnny Knoxville (54) und seine "Jackass"-Crew haben für den Sommer 2026 einen neuen Film angekündigt. Auf Instagram tauchte ein identischer Post bei Johnny, dem offiziellen "Jackass"-Account und der Produktionsfirma Gorilla Flicks auf: Zu sehen ist das ikonische Totenkopf-Logo mit gekreuzten Krücken, darunter das Datum 26. Juni. Ein zweites Bild zeigt einen jubelnden Johnny. "Wir starten mit einem Paukenschlag ins neue Jahr. Wir wollten euch mitteilen, dass Jackass diesen Sommer zurück ist!! Wir sehen uns am 26. Juni in den Kinos", heißt es in dem begleitenden Text.

Konkrete Details sind noch rar, doch laut Variety handelt es sich tatsächlich um den fünften Kinofilm der Reihe, keine Wiederveröffentlichung. Wer alles vor der Kamera steht, bleibt vorerst offen. Steve-O (51) reagierte in den Kommentaren begeistert, während Bam Margera (46) nach früheren Konflikten weiterhin nicht an Bord zu sein scheint. Der Tonfall der Ankündigung lässt erwarten, dass wieder derber Slapstick, extreme Mutproben und schmerzhafte Stunts auf die Leinwand kommen.

In der Vergangenheit sorgten Stunts wie Steve-Os mit Bienen bedeckte Genitalien oder ein gefährliches Aufeinandertreffen mit einem Bären für Schlagzeilen. Zuletzt präsentierte sich sein Kollege Johnny bei öffentlichen Auftritten jedoch klassisch gestylt, mit grauem Haar und College-Charme. Privat hat er in der Kostümdesignerin Emily Ting die Partnerin an seiner Seite gefunden. Fans hoffen, dass die Jungs sich trotz des fortgeschrittenen Alters mit ihrem Hang zu absurden Stunts und brachialem Humor im neuen Film treu bleiben.

Getty Images Johnny Knoxville, Stuntman und Schauspieler

Getty Images Bam Margera im Juli 2023

Getty Images Der "Jackass"-Cast bei den MTV Video Music Awards 2010