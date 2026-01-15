Süße Fotos: Ist Michael Jacksons Sohn Blanket verliebt?

Frühstücksflirt in Los Angeles: Blanket Jackson (23) wurde am Montag, 12. Januar 2026, in Los Feliz beim gemeinsamen Start in den Tag gesichtet – an seiner Seite eine junge Frau mit langen schwarzen Haaren. Fotos des Frühstücks-Dates liegen unter anderem Gala vor. Die beiden lachten viel, hielten immer wieder intensiven Blickkontakt und wirkten sichtlich vertraut. Er trug ein schwarzes T-Shirt, weiße Shorts und Sneaker, sie erschien sportlich in schwarzem Top, Leggings, mit Sonnenbrille und großer Tasche. Ort, Zeit und Chemie stimmen – die Frage liegt in der Luft: Ist der jüngste Sohn von Michael Jackson (†50) frisch verliebt?

Ganz neu ist die vermeintliche Romanze nicht: Schon am 6. September 2025 wurden Blanket und die Unbekannte bei einem Frühstück in Los Angeles fotografiert. Damals spazierten sie anschließend in einen nahegelegenen Park, ihre Outfits schienen aufeinander abgestimmt. Britische Medien wie die Daily Mail sprechen seitdem von einer "neuen Freundin". Offiziell ist jedoch nichts bestätigt. Auffällig bleibt das Detail von damals: Die Begleitung trug eine rote Tasche in Herzform mit lachendem Gesicht – ein Accessoire, das die Gerüchte um mehr als nur Freundschaft weiter anheizte. Die jetzt aufgetauchten Bilder aus dem Café zeigen jedenfalls eine vertraute Leichtigkeit, die beide nicht zu verbergen versuchen.

Im Umfeld der berühmten Familie ist das Interesse an Blankets Privatleben groß, doch der zurückhaltende Jackson-Spross hält sein Leben traditionell fern vom Rampenlicht. Während Paris Jackson (27) zuletzt mit offenen Worten über Gefühle in schwierigen Zeiten auf sich aufmerksam machte und Prince Jackson (28) privat ebenso Schlagzeilen machte, setzt Blanket auf leise Momente abseits des Trubels. Freunde beschreiben ihn seit Jahren als bodenständig und loyal, jemand, der seine Kreise klein hält und viel Wert auf Normalität legt.

Getty Images Blanket Jackson im Oktober 2022

Getty Images Prince Jackson, Paris Jackson und Blanket Jackson

Getty Images Michaels Kinder Prince, Bigi "Blanket" und Paris bei einem Konzert zu Ehren ihres Vaters 2011

