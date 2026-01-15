"Unzulässig": Cannabis-Werbung mit Sido soll verboten werden

Sido (45) war in einer Werbung eines großen Cannabis-Konzerns zu sehen. Die Plattform Bloomwell nutzte das Gesicht des Rappers, um für ihre Produkte zu werben. Doch das hat jetzt bittere Konsequenzen, denn neben der Werbung selbst versprach die Plattform auch kostenlose Rezepte für medizinisches Cannabis. Eine fragwürdige Methode, findet die Apothekenkammer Nordrhein – und reichte Anzeige ein. "Werbung mit Musikern – im vorliegenden Fall mit Rapper Sido – halten wir grundsätzlich für unzulässig und auch unseriös", meint Dr. Bettina Mecking, Geschäftsführerin der Apothekenkammer, laut dem Presseportal in einem Statement. Es gehe Plattformen wie Bloomwell hauptsächlich um "das schnelle Geld" als um das Wohl des Patienten, was eine Werbung wie diese noch einmal verdeutliche.

Aktuell prüft das Landgericht Frankfurt eine einstweilige Verfügung gegen Bloomwell, die es verbieten würde, die Werbung mit Sido weiter zu vertreiben. Darüber hinaus sieht der Anwalt der AKNR in Werbungen mit Vorbildern wie dem Musiker eine große Gefahr, vor allem für Jugendliche. Denn diese nehmen sich ein Beispiel an ihren Idolen und so werden Suchtmittel verherrlicht: "Es ist zu befürchten, dass der Einsatz von bekannten Personen und Influencer auch im Bereich Arzneimittel weiter zunimmt." Es sei dringend notwendig, dass derartigen Geschäftsstrategien unter anderem in Bezug auf den Verkauf von Cannabis ein Riegel vorgeschoben wird.

Für Sido selbst wird die einzige Konsequenz wohl sein, dass die Werbung nicht mehr gezeigt wird. Der 45-Jährige wurde auf dem Plakat prominent platziert und der Slogan lautete "Mit Sido zu deinem Cannabis-Rezept". Dabei hat Sido seine eigene Vergangenheit mit Drogen. Im November 2022 machte er allerdings einen Schlussstrich und begab sich in den Entzug. Etwa ein Jahr später hatte er die Joints aber noch nicht zu hundert Prozent hinter sich gelassen. Gegenüber Stern verriet er, dass er tatsächlich nach der Klinik noch ab und zu rauche: "Aber ich rauche nie einen ganzen Joint. Ich ziehe ein paar Mal und lege ihn dann weg." Heute scheint der Berliner nur noch wenig über das Thema zu sprechen – wie sein aktueller Umgang mit Rauschmitteln ist, lässt sich nur schwer sagen.

Sido, Rapper

Imago Sido beim Auftakt der Jubiläumstour "25 Jahre" in Erfurt

Getty Images Sido bei der 1Live-Krone 2019

