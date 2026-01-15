Fans kritisieren ihn: Germain schießt gegen Vanessa Nwattu

Vanessa Nwattu (26) polarisiert mit ihrer Teilnahme an Prominent getrennt – und das gemeinsam mit ihrem Ex-Verlobten Aleksandar Petrovic (34), gegen den sie schwere Vorwürfe, darunter emotionaler Missbrauch und Manipulation, erhoben hatte. Unter einem Instagram-Post, in dem Aleks öffentlich gegen seine Ex-Partnerin austeilte, mischte sich nun auch Germain Wolf ein. Der Reality-TV-Kollege schrieb über Vanessa: "Natürlich kann man sich ein Bett teilen, wenn es dafür mehr Fame und Geld gibt." Diese gehässige Aussage löste heftige Reaktionen aus – und viele Fans stellten sich schützend auf Vanessas Seite.

Die Reaktionen in den sozialen Medien ließen nicht lange auf sich warten. In der Kommentarspalte unter dem Social-Media-Post gingen die Fans auf Konfrontationskurs mit Germain. Sie warfen ihm vor, Aleks Unterstützung zu gewähren – obwohl Vanessa ihre Seite der Geschichte in einem langen Statement dargelegt habe. "War klar, dass so was von dir kommt", schrieb ein Nutzer, während ein anderer hinzufügte, dass Vanessa nicht aus Profitgier handele, sondern ihren eigenen Beitrag geleistet habe, auch in finanzieller Hinsicht. Zudem wurde Reality-TV-Stars allgemein vorgeworfen, sich ausschließlich auf Ruhm, Geld und Likes zu konzentrieren.

Erst vor wenigen Stunden hatte Vanessa in ihrer Instagram-Story selbst Stellung bezogen. Sie erklärte offen, dass finanzielle Gründe bei ihrer Entscheidung für "Prominent getrennt" eine große Rolle spielten. "Das ist ehrlich und daraus mache ich auch kein Geheimnis. Das war bei früheren Formaten genauso", sagte die Influencerin und sprach von einem kompletten Neuanfang in Deutschland. Gleichzeitig betonte sie, dass sie die Plattform nutzen wollte, um über ihre Erfahrungen mit einer manipulativen Beziehung aufzuklären. Während der Dreharbeiten habe sie die Gelegenheit genutzt, Aleks direkt mit seinem Verhalten zu konfrontieren: "Mir war wichtig, dass das festgehalten wird und nicht wieder im Stillen passiert."

Anzeige Anzeige

Collage: Imago, Imago Collage: Germain Wolf und Vanessa Nwattu, Realitystars

Anzeige Anzeige

Imago Aleks Petrovic beim Kampfsport-Event Fame Fighting 3 in der Grugahalle Essen am 18.10.2025

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Januar 2026

Anzeige