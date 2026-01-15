Tour-Vorbereitungen: Cardi B zeigt vollen Körpereinsatz

Cardi B (33) lässt keine Sekunde ungenutzt: Auf Instagram hat die Rapperin frische Einblicke in ihre Proben zur "Little Miss Drama"-Tour geteilt – und zeigt dabei, wie kompromisslos sie sich in Form bringt. In dem Clip, unterlegt mit ihrem Track "Hello", arbeitet sie mit ihrem Team an Choreos, macht Dehnübungen, Hampelmänner, Squats und Sit-ups, stimmt Abläufe ab und feilt an Details. Der Startschuss fällt in 30 Tagen, die Vorbereitungen laufen von morgens bis abends, ohne Pausen und ohne Ausreden. "Von morgens bis abends arbeiten... keine Ausreden, keine Beschwerden, keine halben Sachen! Ich kann es kaum erwarten, euch alle auf der 'Little Miss Drama'-Tour zu sehen", schrieb die Musikerin auf Instagram.

Die Taktung könnte enger kaum sein: Während die Showcrew die Moves festzurrt und die Bühne gedanklich steht, blickt Cardi als bekennender Football-Fan parallel auf den Spielplan. Der Super Bowl steigt nur drei Tage vor dem Tourauftakt – perfekte Voraussetzungen, um bis zuletzt mit Freund Stefon Diggs mitzufiebern, sollte sein Team den Playoff-Lauf fortsetzen. In den Probenclips ist zu sehen, wie eng sie mit Tänzern und Staff zusammenarbeitet, Figuren ausprobiert, wieder verwirft und neu zusammensetzt. Der Ton im Raum: konzentriert, aber kollegial. Jede Sequenz wird gezählt, jeder Übergang sitzt, das Timing wird im Minutentakt geschärft.

Privat ist der Kalender ebenso gut gefüllt. Cardi und Football-Profi Stefon wurden im November Eltern eines Sohnes, ein Moment, den sie mit emotionalen Fotos festhielt. Seitdem zeigt die Künstlerin immer wieder, wie sehr Familie und Bühne zusammengehören: erst Kuscheleinheiten mit dem Baby, dann zurück ins Studio oder in die Halle. Bei Spielen von Stefon taucht die Rapperin regelmäßig auf der Tribüne auf, die Teamfarben im Look, das Handy kurz gezückt, bevor der Fokus wieder bei den Liebsten liegt. Ein Monat zwischen Windeln, Workout und Wildcard-Feeling – und Cardi mittendrin, die Balance aus Muttersein, Beziehung und Showroutine fest im Griff.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cardi B im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B mit ihrem neugeborenen Sohn