Robert Geiss' Jacht-Unfall in Dubai: Das steckt dahinter

Schreckmoment im Hafen von Dubai: Robert Geiss (61) meldete sich in den späten Abendstunden vom Deck seiner Jacht "Indigo Star" und schilderte einen Vorfall, der ihm sichtlich die Laune verdarb. Das Boot krachte im Hafenbecken auf eine Kaimauer, während im Hintergrund die Skyline der Metropole leuchtete. An Bord war der Unternehmer selbst, der via Instagram-Story erklärte, was aus seiner Sicht passiert war. Er sprach von einem erneuten Elektronikproblem und machte seinem Ärger Luft über die Technik-Crew, die sich um das Schiff kümmert. Die Szene spielte sich im geschützten Bereich des Hafens ab, wo die Jacht schließlich mit dem Bug auf Steinen auflag und zunächst manövrierunfähig wirkte.

Wie schwer der Schaden ist und ob jemand verletzt wurde, ließ Robert in seinem Video offen. Zu sehen war jedoch, dass der Rumpf vorn festsaß, während die Crew die Lage prüfte. Der Reality-TV-Star sagte, man bekomme die Fehler einfach nicht in den Griff, und verwies auf wiederkehrende Aussetzer in der elektronischen Steuerung. Bereits in den vergangenen Monaten hatte die "Indigo Star" technische Sorgen gemacht: Ende 2023 lief das Schiff nach einem Defekt auf Sand und kam erst mit der Flut wieder frei. Im März 2024 sorgten nach einem Angelausflug schwarze Rauchwolken am Heck für Alarm, nachdem ein Motor ausgefallen war. Dass es nun erneut hakte, sorgte bei Robert für entsprechend deutliche Worte gegenüber den Technikern.

Seit Jahren teilen Robert und seine Frau Carmen (60) große und kleine Alltagsmomente mit ihrer Community – von Familienfeiern bis zu Bordabenteuern. Die Unternehmerin ist oft an seiner Seite, wenn die Crew zwischen Mittelmeer und Golfregion pendelt, und zeigt auf Social Media gern die glamourösen, aber auch chaotischen Seiten des Unterwegsseins. Zuletzt war die Familie viel auf dem Wasser und in Dubai unterwegs, während Robert die Abläufe an Bord eng begleitet. Die gemeinsame Routine aus Dreharbeiten, Reisen und Familienzeit bleibt trotz Pannen sichtbar: Carmen filmt gern die heiteren Augenblicke, Robert kommentiert die heiklen. So entsteht jenes Zusammenspiel, das Fans seit Jahren fasziniert – mit glänzenden Kulissen, aber auch Momenten, in denen die Nerven blank liegen.

Anzeige Anzeige

Instagram / robertgeiss_1964 Robert Geiss, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / robertgeiss_1964 Robert Geiss im Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Imago Carmen und Robert Geiss, Oktober 2024