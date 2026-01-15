David Tennant ändert Familienname für Liebesbeweis

Ein berühmtes TV-Gesicht startet mit einem neuen Namen ins Jahr: David Tennant (54) und seine Frau Georgia Moffett haben ihre Nachnamen offiziell in "Tennant" geändert – passend zu ihrem Hochzeitstag und ganz im Sinne des Künstlernamens, mit dem der Doctor Who-Star seit Jahren bekannt ist. Laut People wurden die Identitätsprüfungen kurz nacheinander abgeschlossen: David am 5. Januar, Georgia am 6. Januar. Eingetragen ist die Änderung bereits auf einer britischen Regierungsseite, auf der das gemeinsame Unternehmen des Paares, Sandyboy Limited, geführt wird. Damit wird aus Georgia Elizabeth Moffett nun Georgia Elizabeth Tennant – ein Schritt, den Fans in den sozialen Medien begeistert kommentieren.

People bestätigt, dass David ursprünglich David McDonald heißt und den Namen Tennant schon zu Beginn seiner Karriere annahm, weil es in der Schauspielergilde bereits einen Kollegen mit demselben bürgerlichen Namen gab. Die offizielle Umstellung macht den Bühnennamen nun zum Familiennamen. Das Paar, das seit 2011 verheiratet ist, teilt fünf Kinder: Ty, Olive, Wilfred, Doris und Birdie. In einem älteren Radio-Interview hatte der Schauspieler erzählt, wie schnell er damals zweifach Vater wurde: "Mein Baby ist fast ein Jahr alt, und den Sohn meiner Frau habe ich letztes Jahr ebenfalls adoptiert, also wurde ich in sechs Monaten zweimal Vater", sagte er 2012 bei Absolute Radio. Auf dem Regierungsportal sind die zeitnahen Prüfungen der neuen Einträge dokumentiert, die das Namens-Update offiziell machen.

Kennengelernt hatten sich David und Georgia am Set von "Doctor Who", wo die Schauspielerin 2008 in der Folge "The Doctor’s Daughter" seine genetisch erschaffene Tochter Jenny spielte. Privat blieb die Verbindung bestehen und wurde zur Familiengeschichte, in der inzwischen mehrere der Kinder künstlerische Wege einschlagen: Ty stand für "War of the Worlds" vor der Kamera und war als junger Aegon in House of the Dragon zu sehen, Olive gab ihr Debüt in "Belfast" und wird laut The Sun demnächst sogar gemeinsam mit David vor der Kamera stehen – als seine Tochter in Staffel 2 von "Rivals" auf Disney+, wie ein Sprecher des Streamers bestätigte. Für die Tennants markiert der gemeinsame Familienname nun ein symbolisches Kapitel, das Bühne und Zuhause noch ein Stück näher zusammenbringt.

Getty Images David Tennant und Georgia Tennant

Getty Images Schauspieler David Tennant

Backgrid David und Georgia Tennant im November 2019