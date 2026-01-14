"Wundervoller Mann": Sally Özcan bestätigt neue Beziehung

YouTuberin Sally Özcan (37) im Liebesglück: Die Unternehmerin und Kochbuch-Autorin hat am Mittwochabend öffentlich gemacht, dass sie wieder in einer festen Beziehung ist – und das schon seit über einem Jahr. In einem emotionalen Post auf ihrem Instagram-Kanal "Sallys Welt", dem rund 1,2 Millionen Menschen folgen, erzählt Sally: "Ich habe einen wundervollen Mann kennengelernt, mein Herz geöffnet und ihn in mein Herz und in mein Leben gelassen." An ihrer Seite ist kein Promi, sondern ein Mann, der das Rampenlicht bewusst meidet und nichts mit der Unterhaltungsbranche zu tun hat. Wichtigster Punkt für die zweifache Mutter: "Er liebt meine Kinder und sie lieben ihn."

In ihrem Post beschreibt Sally, sie habe nach der schmerzhaften Scheidung etwas gebraucht, bevor sie sich auf eine neue Liebe einlassen konnte: "Ich habe in der Zeit, in der ich alleine war, viel über mich gelernt und mein Herz durfte nach einer langen Zeit heilen." Der neue Partner sei "unbeschreiblich verständnisvoll, liebevoll" und habe großen Respekt vor ihr und ihrer Arbeit. Um ihre Worte zu untermalen, teilt Sally ein erstes Pärchenfoto mit ihrem Liebsten – zwar nur von hinten, aber strahlend. "Ich kann euch gar nicht sagen, wie glücklich ich bin und wie sehr ich ihn liebe", schwärmt die Influencerin abschließend.

Laut Informationen der Bild-Zeitung ist der Mann 36 Jahre alt und möchte im Hintergrund bleiben. Gemeinsame Auftritte mit der Influencerin sind daher vorerst nicht geplant, genauso wenig wie Einblicke in ihr Privatleben mit den Kindern. Sally habe sich bewusst entschieden, die Beziehung erst dann öffentlich zu machen, als sie sich – vor allem mit Blick auf ihre Töchter – ganz sicher war. Vor zwei Jahren war die langjährige Ehe der Netz-Bäckerin zerbrochen, nach 16 gemeinsamen Jahren und dem Aufbau von Familie und Unternehmen.

Instagram / sallyswelt Sally Özcan aka Sallys Welt mit ihrem Partner, Januar 2026

Instagram / sallyswelt Sally Özcan, Juni 2025

Instagram / sallyswelt Sally Özcan mit ihren Töchtern und Ex-Mann Murat