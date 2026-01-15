Rose McGowan enthüllt dunkle Geheimnisse über "Charmed"

Rose McGowan (52) hat im Podcast "We Need to Talk" Einblicke in ihre Zeit bei der Fantasy-Serie Charmed gegeben, in der sie zwischen 2001 und 2006 die Rolle der Paige Matthews spielte. Die Schauspielerin beschuldigte die Produzenten der Show, sie zu Beginn jeder Staffel einem regelrechten Körpercheck unterzogen zu haben. "Sie kreisten regelrecht um mich herum, um mein Gewicht zu checken", berichtete Rose und verglich das Verhalten der Verantwortlichen mit der Inspektion eines Produkts. Diese Praxis sei damals als normal angesehen worden. Außerdem hätten Stylisten über ihr Äußeres bestimmt, sie in teure Outfits gesteckt und mit starkem Make-up sowie "riesigem Helm-Haar" versehen.

Rose schilderte auch den Druck, den sie zu spüren bekam, nachdem sie die Rolle als Ersatz für Shannen Doherty (†53) übernommen hatte, die die Serie zuvor verlassen hatte. Um sich bei den Fans beliebt zu machen, modellierte sie ihre Figur nach dem Vorbild von Lucille Ball (†77) und versuchte, liebenswert und unscheinbar zu wirken. Ihren Wechsel zu leuchtend rotem Haar sahen die Produzenten jedoch alles andere als gern. "Sie flippten aus", so die Schauspielerin, die dennoch an der Veränderung festhielt. Rückblickend beschreibt Rose die Arbeitsbedingungen bei "Charmed" als äußerst belastend. Sie sprach von einem "sehr stressigen Umfeld", das bei ihr Panikattacken auslöste und zu ständiger Krankheit führte.

Interessanterweise entwickelte sich nach dem Ende ihrer Serienzeit eine enge Freundschaft zwischen Rose und Shannen, die 2024 verstarb. Sie erinnerte sich daran, dass die Verantwortlichen versucht hatten, die beiden gegeneinander auszuspielen, doch Rose weigerte sich, mitzumachen: "Ich werde keinen Krieg mit ihr anfangen." Shannen habe ebenso jegliche Feindseligkeit vermieden. Heute beschreibt Rose das Bild, das viele von ihrer ehemaligen Kollegin hatten, als verzerrt: "Die größte Fehlwahrnehmung war, dass sie hart war. Aber darunter war sie weich, genau wie ich."

Imago Rose McGowan bei Frauen100 im Hotel de Rome in Berlin, 18. Juli 2024

Imago Rose McGowan bei der Party zur Absolut x Stella McCartney Kollaboration im Chateau Marmont, West Hollywood, 17.10.2002

Instagram / rosemcgowan Shannen Doherty und Rose McGowan