Harry Jowsey behauptet: Gigi Hadid hat ihn im Netz blockiert

Realitystar Harry Jowsey (28) erklärte nun, warum Supermodel Gigi Hadid (30) ihn seit Jahren auf Instagram blockiert. Alles begann, als der Australier noch ein Teenager war und über die Plattform ASKfm mit einem Account kommunizierte, der vorgab, Influencerin Alli Simpson zu sein. Tatsächlich handelte es sich aber um einen sogenannten Catfish, also jemanden mit falscher Identität im Netz. "Ich und der gefälschte ASKfm-Account hatten da so eine Sache am Laufen, und ich dachte immer wirklich, du wärst es", gab Harry im Podcast "So Alli" gegenüber der echten Alli zu. Als diese den Account entdeckte und die Täuschung im Netz aufklärte, reagierte der damals 16-jährige Harry wütend und griff die echte Alli online an. Betrunken und verwirrt schrieb er: "Alli und ich sind zusammen. Wir haben uns gegenseitig die Jungfräulichkeit genommen."

Die Nachricht sorgte für große Verwirrung und Ärger. Gigi Hadid, die zu diesem Zeitpunkt mit Allis Bruder Cody Simpson (29) zusammen war, wurde auf die Aktion aufmerksam und blockierte Harry auf Instagram. "Deine ganze Familie hat mich in den Kommentaren angegriffen. Du hast meinen Beitrag kommentiert. Cody hat mich blockiert", erklärte Harry und betonte, dass er nie direkt mit Gigi kommuniziert habe. Alli sagte zu Harry, dass die Sache längst erledigt sei und sie damals auf seinen Post überreagiert habe. Außerdem erklärte sie, dass Gigi möglicherweise einfach vergessen habe, dass sie ihn auch heute noch auf Instagram blockiert.

Gigi und Cody waren von 2013 bis 2015 ein Paar. Inzwischen ist Gigi eines der erfolgreichsten Models weltweit, während Cody wieder in der Musikszene aktiv ist. Harry, der unter anderem durch die Reality-Show Too Hot to Handle bekannt wurde, spricht heute offen über seine früheren Social-Media-Fehler und verzichtet mittlerweile konsequent auf Alkohol. Der Australier gestand, dass er in der Vergangenheit öfter peinliche Situationen erlebt habe, wenn er zu tief ins Glas geschaut hatte.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Harry Jowsey und Gigi Hadid

Getty Images Alli Simpson beim Oaks Day 2025

Getty Images Gigi Hadid und Cody Simpson bei der "Fashion Los Angeles Awards"-Show in West Hollywood, 2015