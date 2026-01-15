Michelle Williams zeigt sich erstmals mit viertem Nachwuchs

Michelle Williams (45) ist in New York erstmals mit ihrem Baby gesichtet worden – fünf Monate nachdem sie öffentlich gemacht hat, dass ihr viertes Kind mithilfe einer Leihmutter zur Welt kam. Die Schauspielerin spazierte am Mittwoch mit Sonnenbrille, langem schwarzen Mantel und kariertem rotem Schal durch die Stadt. Das Kind war warm eingepackt in einem blauen Outdoor-Anzug in der Trage, wie Daily Mail berichtete: kein roter Teppich, kein Blitzlichtgewitter, nur ein ruhiger City-Walk, bei dem die Dawson's Creek-Bekanntheit gut gelaunt telefonierte. Der Nachwuchs ist ihr drittes gemeinsames Kind mit Regisseur Thomas Kail, mit dem sie seit 2019 gemeinsam durchs Leben geht, während Tochter Matilda aus der Beziehung mit dem 2008 verstorbenen Schauspieler Heath Ledger (†28) stammt.

Dass ihr jüngstes Familienmitglied durch eine Leihmutter geboren wurde, hatte Michelle bereits im August in der Show "Jimmy Kimmel Live" erzählt. Damals gab sie dem Publikum einen sehr privaten Einblick und verriet dabei auch das Geschlecht des Babys. "Dann möchte ich mich bei Christine bedanken, denn dieses letzte Baby kam nicht durch meinen Körper", sagte sie in der Sendung, die von Tiffany Haddish (46) moderiert wird. Später fügte sie hinzu: "Das Wunder unseres kleinen Mädchens verdanken wir Christine. Vielleicht schaust du zu – danke, Christine." Zuhause jongliert die vierfache Mutter inzwischen "drei unter fünf", wie sie es selbst formulierte, und sprach offen darüber, wie herausfordernd die Balance zwischen Drehterminen und Familienalltag sein kann.

Die Preisträgerin eines Golden Globes, die zuletzt für "Dying for Sex" ausgezeichnet wurde, bereitet sich Berichten zufolge parallel auf eine Ein-Personen-Inszenierung von "Dracula" in London vor. Privat hält die Schauspielerin vieles bewusst zurück und zeigt sich in der Öffentlichkeit meist bodenständig: klare Linien statt großer Auftritte. Mit Thomas, dem Regisseur hinter Broadway-Erfolgen wie "Hamilton" und "In the Heights", zieht sie bereits zwei Kinder groß: Sohn Hart und ein 2022 geborenes Kind, dessen Name bisher nicht bekannt ist. Tochter Matilda, die sie mit dem "Brokeback Mountain"-Star Heath bekam, ist inzwischen 19. In Interviews betonte Michelle zuletzt, wie sehr sie ihre Zeit mit der Familie schützt – und wie wichtig ihr Dankbarkeit gegenüber den Menschen ist, die diesen Familienalltag möglich machen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michelle Williams, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Kail und Michelle Williams im September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Michelle Williams und Heath Ledger 2005