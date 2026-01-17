Mats Hummels und Thomas Müller besuchen gemeinsam NBA-Spiel

Mats Hummels (37) und Thomas Müller (36) erweitern offenbar ihren sportlichen Horizont. Am Donnerstag gastierte die NBA in Berlin. In der Uber Arena konnten die Basketball-Fans ein Spiel der Memphis Grizzlies gegen Orlando Magic verfolgen. Ein sportliches Spektakel, das sich auch Mats und Thomas nicht entgehen ließen. Als Stargäste durfte das Duo in der ersten Reihe sitzen und grinste fröhlich in die Kameras. Mats brachte zudem seine Freundin Nicola Cavanis (27) mit, während Thomas ohne seine Ehefrau Lisa (36) kam. Die deutschen Fußball-Fans dürften sich aber trotzdem über die Bilder freuen, denn sie zeigen die enge Freundschaft der beiden Kicker, die nicht nur gemeinsam für den FC Bayern München auf dem Platz standen, sondern auch lange für die Nationalmannschaft.

Die Abwesenheit von Thomas' Frau Lisa dürfte viele Fans wieder aufmerken lassen, denn seit Monaten kommen immer wieder Krisengerüchte um ihre Ehe auf. Schon mehrfach stellten die beiden sich dagegen, indem sie sich im Netz vertraut zeigen oder in Interviews deutlich machten, dass man nicht alles glauben sollte, was in der Presse steht. Die Tatsache, dass der Ex-Nationalspieler derzeit alleine in Vancouver, Kanada lebt, wo er für die Vancouver Whitecaps spielt, befeuerte die Gerüchte aber weiter. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung erklärte Lisa aber, dass sie aus terminlichen, nicht persönlichen Gründen in Deutschland blieb: "Es wäre gar nicht möglich gewesen, ihn zu begleiten. Ich reite Turniere, das ist mein Beruf."

Und Mats? Der scheint derzeit keinerlei Probleme mit dem Thema Liebe zu haben. Mit seiner Nicola ist er schon seit etwa Mitte 2024 zusammen. Nachdem erst nur spekuliert worden war, zeigten die beiden sich im Oktober des Jahres erstmals zusammen auf dem roten Teppich. Bei der Ballon-d'Or-Verleihung in Paris strahlten die beiden als Paar auf dem roten Teppich und machten ihre Liebe somit offiziell. Seitdem sieht man das Model und den Sportler immer mal wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit, auch wenn sie ihre Partnerschaft nicht groß zum Thema machen. Lediglich in der Doku "Hummels – La Finale." erklärte Mats, warum die zwei sich für das Pärchendebüt entschieden: "Wenn halt für einen von uns beiden irgendwie ein wichtiges Ding ist, dann will man ja auch dabei sein."

Getty Images Thomas Mueller und Mats Hummels beim NBA-Spiel der Memphis Grizzlies gegen Orlando Magic in der Uber Arena in Berlin, Januar 2026

Getty Images Thomas Müller, Mats Hummels und Nicola Cavanis beim NBA-Spiel in Berlin im Januar 2026

Getty Images Thomas und Lisa Müller, April 2023