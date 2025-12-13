Cathy Hummels' Sohn sieht Papa Mats an Weihnachten nicht

Weihnachten unter Palmen: Cathy Hummels (37) tauscht in diesem Jahr den traditionellen Weihnachtsbaum gegen Sonne und Meer. Gemeinsam mit ihrem Sohn Ludwig (7) hat sie sich für einen Trip nach Miami entschieden. "Dieses Jahr gehört mein Herz wie immer meinem Sohn. Aber nicht in München, sondern auch in einer Stadt mit M", verriet sie gegenüber RTL. Der Grund für diesen besonderen Weihnachtsplan liegt auch in der aktuellen Lebenssituation ihres Ex-Mannes Mats Hummels (36). Während Cathy mit ihrem Sohn die Feiertage genießt, verbringt der Fußballstar Weihnachten mit seiner neuen Freundin Nicola Cavanis (26). Ein gemeinsames Beisammensein im Patchwork-Stil ist damit dieses Jahr keine Option.

Auf ihrem "Cathy Hummels Charity Christmas"-Event erklärte die Moderatorin, dass Familie für sie einen zentralen Stellenwert habe. Unter den gegebenen Umständen wurde jedoch keine Möglichkeit für ein harmonisches Zusammensein mit ihrem Ex-Mann gefunden. Die Eltern haben beschlossen, getrennte Wege zu gehen, um die Feiertage individuell zu verbringen. Das sei für sie eine bewusste Entscheidung gewesen, betonte Cathy gegenüber dem Sender: "Ich habe noch keinen neuen Partner und deshalb hätten wir uns immer nur irgendwo draufgesetzt." Sie blickt aber hoffnungsvoll in die Zukunft, in der sie sich vorstellen könne, ihr Leben wieder mit einem besonderen Menschen zu teilen.

Auch bei einem anderen besonderen Ereignis fehlte Ludwig die Zeit mit seinem Vater. Vor vier Monaten sorgte das Abschiedsspiel von Mats beim BVB für Enttäuschung bei dem Grundschüler. Cathy erzählte im Gala-Interview: "Er hat mich gefragt: 'Warum war ich denn da eigentlich nicht mit dabei? Warum war ich nicht eingeladen? Das ist doch komisch.'" Ihr Sohn habe nur durch Zufall von der Partie erfahren, als er Bilder in der Zeitung entdeckte. Für die Influencerin war es nicht leicht, mit der Enttäuschung ihres Sohnes umzugehen.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Getty Images Mats Hummels und Nicola Cavanis bei den GQ Men of the Year Awards 2025 in Berlin

Mats und Cathy Hummels auf dem Münchner Oktoberfest