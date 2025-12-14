Thomas Müller genießt Ausflug zur Heimat mit Gaumenschmaus

Thomas Müller (36) ist zurück in Bayern! Der Fußballstar, der im Sommer zu den Vancouver Whitecaps nach Kanada gewechselt war, genießt nun die Adventszeit in seiner Heimat. Nach einer erfolgreichen Saison mit neun Toren in 13 Pflichtspielen bei seinem neuen Club gönnt sich der Weltmeister von 2014 jetzt eine wohlverdiente Pause. Auf Instagram zeigte sich Thomas entspannt bei Breze, Wurst und Käse und schrieb zu seinem Post: "Wieder daheim in Bayern. Ich wünsche euch einen schönen dritten Advent und gemütliche, vorweihnachtliche Momente." Seine Fans reagierten begeistert und bejubelten die Heimkehr ihrer Vereinsikone.

In Kanada erarbeitete sich der 36-Jährige rasch den Status eines Publikumslieblings, auch wenn ihm und seinem Team der größte Triumph verwehrt blieb. Im Finale um die Meistertrophäe unterlagen die Whitecaps der Mannschaft von Lionel Messi (38). Während Thomas sportlich glänzte, fiel er auch durch einen neuen Look auf: Sein Bart, den er sich während des Kanada-Abenteuers wachsen ließ, verändert sein Erscheinungsbild merklich. Ob und wann der Fußballstar nach den Feiertagen wieder nach Kanada zurückkehrt, ließ er offen, doch seinen Fans in Bayern genügt es momentan zu wissen, dass er die Weihnachtszeit daheim verbringt.

Vor zwei Monaten sprach Thomas offen über die Herausforderungen seiner Fernbeziehung zu Lisa (36). Die neun Stunden Zeitverschiebung zwischen Kanada und Deutschland machten längere Telefonate schwierig. "Die Möglichkeit, mit Familie und Freunden länger zu telefonieren, habe ich am besten vor Spielen am Wochenende. Das ist schon ein Unterschied, an den man sich gewöhnen muss, wenn man so darauf achten muss, wann man jemanden anrufen kann", verriet der Fußballstar damals der AZ. Einsamkeit war für ihn in der neuen Heimat ein Thema, und der nächste Besuch bei Lisa war schon für Dezember geplant.

Anzeige Anzeige

Instagram / esmuellert Thomas Müller, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Müller, Fußballspieler

Anzeige Anzeige

IMAGO / Pressefoto Baumann Thomas und Lisa Müller, 2018