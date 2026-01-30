Nach zwei Jahren: Deutsche Baller League wird eingestellt

In vielen Ländern ist die Baller League eine feste Größe unter den Hallenfußball-Turnieren. Das besondere Konzept aus Fußball und Unterhaltung hat sich bewährt – auch in Deutschland. Doch genau hier wird jetzt der Stecker gezogen. In einem offiziellen Statement erklären die Verantwortlichen der Baller League laut Bild: "Der [deutsche] Markt hat aktuell nicht die Größe und die strukturellen Bedingungen, um unsere langfristigen Ziele zu unterstützen." Deutschland sei als Austragungsort der Baller League zwar weiter wichtig, man wolle sich aber vorerst auf die USA und Großbritannien konzentrieren. Das Event, das hierzulande unter anderem von Lukas Podolski (40) und Mats Hummels (37) auf die Beine gestellt wurde, soll aber vorerst nur pausieren. Eine Rückkehr ist also nicht ausgeschlossen.

Der Grund für das Aussetzen der Baller League auf deutschem Boden könnte auch die sehr präsente Konkurrenz sein. Auf ein vergleichbares Konzept setzt immerhin auch die Icon League, ins Leben gerufen von Twitch-Star Elias Nerlich (28), ebenso wie die noch recht neue Kings League, hinter der die Ex-Profifußballer Gerard Piqué (38) und Bastian Schweinsteiger (41) stehen. Die Organisatoren hinter der Baller League Deutschland planen nun, das Konzept hier zu überarbeiten und gegebenenfalls neu auszurichten. Das Turnier fand 2024 das erste Mal in Deutschland statt und sollte eigentlich zu einer jährlichen Veranstaltung werden – jetzt ist nach zwei Jahren vorerst Schluss.

Dabei war die Baller League sicher ein großes Event für die deutschen Fußball-Fans. Im Zentrum stehen elfköpfige Mannschaften, die immer zu sechst gegeneinander im Hallenfußball antreten. In den Teams spielen allerdings keine Profis, sondern Streamer, Content Creator und Prominente. Zwei bis drei dieser Promis übernehmen zudem die Position des Mannschaftsmanagers. Bekannte Teams sind Streets United, gemanagt von Lukas und dem Creator Diyar Acar, oder die Gönrgy Allstars unter MontanaBlack (37) und Sascha Hellinger (31), besser bekannt als UnsympathischTV. Zudem sorgt auch die Eintracht Spandau unter HandOfBlood (33) und Hans Sarpei (49) immer wieder für Aufsehen. Entertainer Knossi (39) steuerte zusammen mit Max Kruse (37) das Team Hollywood United bei, Ex-Kicker Marco Reus (36) managt die Legacy Ballers und Rapper Kontra K (38) die Mannschaft Beton Berlin.

Imago Lukas Podolski nach dem Finalsieg von Streets United in der dritten Baller League Saison 2025

Instagram / eliasn97 Elias Nerlich, Gründer von der Icon League

Imago Max Kruse und Dennis Mast für Hollywood United in der Baller League Saison 2025