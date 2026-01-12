Geburtstag von Sohn Ludwig: Feiert Mats mit Cathy Hummels?

Mit einem dicken Liebesbrief an ihren Sohn startet Cathy Hummels (37) in den großen Tag: Ludwig feiert am 11. Januar in München seinen achten Geburtstag – und Mama Cathy lässt ihre Fans auf Instagram emotional teilhaben. In einem langen Post teilt die Moderatorin mehrere Fotos, die ihren Weg von der ersten Ahnung der Schwangerschaft bis zum gemeinsamen Schneemoment mit ihrem Sohn zeigen. Parallel dazu läuft im Hintergrund die echte Partyplanung, denn wie Cathy gegenüber RTL verrät, wird zu Hause nicht nur zu zweit gefeiert. Auch Papa Mats Hummels (37) sitzt am Geburtstagstisch, denn für Ludwig wollen die getrennten Eltern an diesem besonderen Tag gemeinsam da sein.

In ihrem Post erinnert sich Cathy an die allerersten Minuten als werdende Mutter – damals weit weg von Deutschland, in Beverly Hills. Eigentlich war sie für ein Moderationstraining dort, doch ihr war ständig schlecht. Also holte sie sich kurzerhand einen Schwangerschaftstest in einer Drogerie. "Daraus wurden dann DREI. Ich konnte es nämlich einfach nicht fassen", erzählt sie auf Instagram. Heute, acht Jahre später, blickt sie mit Wehmut und Stolz zurück: "Heute am 11.1.26 wird mein Sohn acht Jahre alt und ich könnte nicht stolzer sein." Auf dem letzten Bild ihres Posts ist ein Selfie zu sehen, im Hintergrund Ludwig und Mats im Schnee. Auf Nachfrage von RTL stellt Cathy klar: "Natürlich feiern wir alle zusammen. Es ist Ludwigs Tag." Ob auch Mats’ Freundin Nicola Cavanis (27) dabei ist, bleibt offen.

Privat hatten Cathy und Mats die Feiertage noch getrennt verbracht. Cathy war mit Ludwig über Weihnachten nach Miami geflogen, wie sie zuvor in einer Story erklärte. "Dieses Jahr gehört mein Herz wie immer meinem Sohn. Aber nicht in München, sondern auch in einer Stadt mit M", sagte sie damals über ihre Pläne und betonte, wie wichtig ihr das Familiengefühl an Weihnachten ist, auch wenn sie keinen neuen Partner hat. Mats reiste mit Nicola in den Urlaub, während Cathy den Fokus ganz auf gemeinsame Zeit mit Ludwig legte. Nun steht bei beiden erneut der gemeinsame Sohn im Mittelpunkt: Für seinen achten Geburtstag rücken die getrennten Eltern zusammen, um ihrem Kind möglichst viel Nähe und Geborgenheit zu geben – ein Wunder, wie Cathy es nennt, das sie trotz aller Veränderungen im Leben für immer miteinander verbindet.

Collage: Instagram, Getty Images Cathy Hummels und Mats Hummels

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit Sohn Ludwig und Ex-Mann Mats Hummels

Getty Images Cathy Hummels, Unternehmerin