Sohn und Nicola: Mats Hummels gibt Einblicke in Privatleben

Mats Hummels (36) hält sich stets bedeckt, wenn es um Informationen aus seinem Privatleben geht. In der Dokumentation "Hummels – La Finale." macht der Fußballer jetzt allerdings eine kleine Ausnahme. Im Gespräch mit Tommi Schmitt (36) spricht er erstmals öffentlich über seine Partnerin Nicola Cavanis (26). Das Paar gab im Oktober 2024 beim Ballon d'Or in Paris sein Debüt auf dem roten Teppich und machte seine Beziehung damit öffentlich. "Wenn halt für einen von uns beiden irgendwie ein wichtiges Ding ist, dann will man ja auch dabei sein", erklärt Mats diese Entscheidung und fügt hinzu: "Wir reden nicht drüber, aber wenn so was ist, sind wir da."

Vor dem großen Auftritt hatte vor allem Nicola Lampenfieber. "Sie musste sich schon ein bisschen vorbereiten, dass da ein bisschen was [...] [auf sie] einprasseln könnte", schildert Mats. Doch als das Model den roten Teppich betreten hatte, sei die angestaute Aufregung "verflogen". "Dann war eh die Katze aus dem Sack. Dann war es durch", erklärt der Kicker. In der Dokumentation geht es natürlich vor allem um das Karriereende des 36-Jährigen, das er aus Liebe zu seinem Sohn beendet hat. Wenn es sein "Privatleben drumherum gestatten würde", hätte er auch noch weiterhin Fußball gespielt. "Es sind Opfer, die ich einfach nicht mehr bringen will", meint Mats, als er davon erzählt, seinen Sohn zuletzt ganze acht Wochen nicht gesehen zu haben. Deswegen stehen die nächsten Schritte in seinem Leben bereits fest: "Es geht dann sofort nach München und sofort ins Elterndasein."

Beim letzten Heimspiel der AS Rom stand Mats im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Im Olympiastadion in Rom wurde der Fußballer offiziell verabschiedet und bekam dabei Unterstützung von seiner Mutter Ulla und seiner Partnerin Nicola. Arm in Arm mit den beiden nahm er den Applaus der Fans entgegen, wie Bild berichtete. Nach dem 3:1-Sieg seiner Mannschaft gegen AC Mailand überreichte der Klub ihm ein besonderes Trikot mit der Nummer 645 – ein Symbol für die Anzahl seiner Einsätze im Profifußball.

Instagram / aussenrist15 Mats Hummels und sein Sohn Ludwig im März 2022

Getty Images Mats Hummels im März 2025

