Verdacht auf Menschenhandel: Ermittlungen um Lucas Hernández

Schwerer Verdacht gegen Lucas Hernández: Die französische Justiz ermittelt seit Mitte Januar wegen Menschenhandel und mutmaßlicher Schwarzarbeit gegen den früheren Bayern-Star und aktuellen PSG-Star. Auslöser ist die Anzeige einer kolumbianischen Familie, die laut eigener Aussage ein Jahr lang im Haushalt von Lucas und seiner Ehefrau Victoria Triay gearbeitet haben soll – ohne Verträge, bar bezahlt. Die Familie, bestehend aus Vater, Mutter und drei Kindern, schildert laut der Nachrichtenagentur AFP Arbeitswochen von 70 bis 80 Stunden in Paris und Umgebung. PSG hält sich zu dem Fall bisher zurück, der Vorgang liegt bei der Ermittlungsbrigade in Saint-Germain-en-Laye.

Die Vorwürfe haben es in sich: "Vater, Mutter und ihre drei Kinder arbeiteten ein Jahr lang ohne jegliche Rechte in dieser Familie", erklärte Anwältin Lola Dubois gegenüber AFP. Es habe rund 2.000 Euro in bar pro Monat gegeben, ohne bezahlten Urlaub und ohne Dokumente, die Arbeitnehmerrechte belegten. Dubois spricht von "einer Form moderner Sklaverei". Lucas und Victoria weisen all das zurück. "Wir halfen ihnen, unterstützten sie und glaubten ihnen, als sie uns versicherten, dass sie dabei seien, ihren Status zu legalisieren. Dieses Vertrauen wurde missbraucht", erklärten die beiden der Nachrichtenagentur. Paris Match hatte die Anzeige publik gemacht, Paris Saint-Germain verzichtete bislang auf einen Kommentar.

Lucas, Weltmeister von 2018, war 2019 als Rekordeinkauf zum FC Bayern gewechselt und gewann dort unter anderem 2020 die Champions League, bevor er 2023 zu PSG zurückkehrte. Abseits des Platzes sorgte der Verteidiger wiederholt mit Justizthemen für Schlagzeilen; er ist in Spanien wegen häuslicher Gewalt vorbestraft. Privat tritt Lucas meist an der Seite von Victoria auf, die sich in Paris um Familie und Organisation des Alltags kümmern soll. In Interviews betonte der Profi in der Vergangenheit die Bedeutung enger Vertrauenskreise im privaten Umfeld. Nun steht genau dieses Vertrauen im Zentrum der Auseinandersetzung – und die Familie rückt ungewollt ins Rampenlicht.

Getty Images Lucas Hernandez bei der Pressekonferenz in Clairefontaine vor den WM-Qualifikationsspielen gegen Aserbaidschan und Island

Getty Images Schiedsrichter Anthony Taylor zeigt Lucas Hernandez im Club-WM-Viertelfinale 2025 die Rote Karte

Instagram / lucashernandez21 Lucas Hernández und Victoria Triay, 2025