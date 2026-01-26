Netflix sichert sich Rechte an "The Legend of Zelda"-Film

Netflix greift nach dem nächsten großen Fantasy-Kracher: Der Streamingdienst hat sich die exklusiven Rechte am kommenden Realfilm "The Legend of Zelda" gesichert, der am 7. Mai 2027 zunächst weltweit in die Kinos kommen soll. Danach wird das Abenteuer rund um Held Link und Prinzessin Zelda bei Netflix landen – unter anderem in Deutschland, den USA und weiten Teilen Südostasiens, wie Collider berichtet. Möglich macht das ein frisch geschlossener Mega-Deal zwischen Sony und Netflix.

Hauptdarsteller Benjamin Evan Ainsworth übernimmt in dem Film die Rolle des ikonischen Helden Link, während Bo Bragason als Prinzessin Zelda in Erscheinung tritt. Regisseur Wes Ball, bekannt für die "Maze Runner"-Filme, inszeniert das Fantasy-Epos mit Unterstützung von Drehbuchautor Derek Connolly und T.S. Nowlin, während Nintendo-Legende Shigeru Miyamoto als Produzent ein wachsames Auge auf die Umsetzung seiner Spielewelt hat. Über den weiteren Cast und die Handlung sind derzeit nur wenige Details bekannt, obwohl die Dreharbeiten bereits begonnen haben.

Die Vereinbarung zwischen Sony und Netflix umfasst laut Collider nicht nur "The Legend of Zelda", sondern gleich ein ganzes Paket an Blockbustern. So wandert auch "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse", der dritte Teil der gefeierten Animationssaga, nach seinem Kinostart im Juni 2027 zu Netflix. Ebenso sollen bereits veröffentlichte Titel wie "Uncharted", "Spider-Man: Across the Spider-Verse", It Ends With Us, "Anyone But You" und "Venom: The Last Dance" beim Dienst verfügbar werden.

Getty Images Shigeru Miyamoto, japanischer Game Designer und Schöpfer von "The Legend of Zelda"

Getty Images Bo Bragason bei der Weltpremiere von "Renegade Nell" in London, 2024

CapitalPictures / Actionpress Szene aus "Spider-Man: Into the Spider-Verse"

