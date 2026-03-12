Diese GNTM-Mädels fliegen mit Heidi Klum nach Los Angeles

Bei Germany's Next Topmodel müssen sich die verbliebenen 16 Kandidatinnen in Folge zehn beweisen, denn am Ende steht eine wichtige Entscheidung an: Nur wer Heidi Klum (52) mit seinem Potenzial überzeugt, darf mit in ihre Wahlheimat Los Angeles fliegen. Zunächst steht ein Fotoshooting mit dem renommierten Fotografen Kristian Schuller auf dem Programm, bei dem die Models in Form von Blumen das Bild zum Leben erwecken sollen. Für Alisa läuft es bei dem Shooting jedoch überhaupt nicht gut. Sie ist sich bereits während der Aufnahmen sicher, dass sie in dieser Woche die Show verlassen muss. Heidi bestätigt, dass Alisa bis zu diesem Zeitpunkt "eine der schwächsten" gewesen sei und fordert sie auf, sich beim anschließenden Entscheidungs-Walk besonders anzustrengen.

Beim Walk müssen die Kandidatinnen eine hohe Treppe mit unzähligen Stufen in hochhackigen Schuhen meistern. Eingekleidet sind sie dabei in den Kollektionen der Designer Danny Reinke und Johannes Boehl-Cronau. Bewertet werden die Models von Heidi und Gastjurorin Maria Koch, der Kreativdirektorin des Fashion-Labels und Magazins 032c. Obwohl die 16 Mädels den letzten Walk solide absolvieren können, reicht es nicht für alle, um weiterzukommen. Alisa kann sich durch ihre Performance auf dem Laufsteg nicht mehr retten. Auch für Kim ist die Reise zu Ende, der laut Heidi der nötige Kampfgeist fehlte und der Weg zum guten Ergebnis zu schwer war. Zudem muss Lola die Show verlassen. Für die verbleibenden 13 Teilnehmerinnen wartet ein Ticket Richtung LA: Antonia, Lara, Eileen, Merret, Juna, Daphne, Bianca, Anika, Marlene, Nana, Aurélie, Anna und Julia.

Doch nicht nur bei den Frauen war der Weg in die nächste Runde steinig – auch für drei männliche Kandidaten endete gestern der Traum vom Titel. Für den Entscheidungs-Walk wurde mitten auf dem Potsdamer Platz in Berlin ein spektakulärer Catwalk aufgebaut. Hunderte Schaulustige jubelten den Jungs zu und stimmten fleißig für ihre Favoriten ab. Am Ende durften Yannek, Carsten und Luis jubeln: Dank des Publikumsvotings sicherten sie sich sofort ein Ticket nach Los Angeles. Für Adrian, Cenk und Benjamin kam dagegen das Aus.

Anzeige Anzeige

ProSieben/Daniel Graf Heidi Klum, "Germany's Next Topmodel" 2026

Anzeige Anzeige

ProSieben/Daniel Graf Alisa, "Germany's Next Topmodel" 2026

Anzeige Anzeige

ProSieben/Daniel Graf Kim, "Germany's Next Topmodel" 2026

ProSieben/Daniel Graf Lola, "Germany's Next Topmodel" 2026

Anzeige