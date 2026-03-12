"Neue Kelce kennenlernen": Kylie Kelce deutet Nachwuchs an

Kylie Kelce (33) hat in der neuesten Folge ihres Podcasts "Not Gonna Lie" angedeutet, dass die Familie der Kelces möglicherweise bald Zuwachs bekommen könnte. Die 33-Jährige, die bereits mit Ehemann Jason Kelce (38) vier Töchter hat – Wyatt, Elliotte, Bennett und Finn – verkündete ihren Zuhörern eine aufregende Neuigkeit. "In ein paar Wochen könntet ihr einen neuen Kelce kennenlernen, denn ihr bekommt das kuscheligste, niedlichste, flauschigste FAFO von allen am 31. März", verriet sie und spielte damit auf ihre FAFO-YouTube-Specials an, in denen sie verschiedene Fähigkeiten ausprobiert. Um den Fans einen kleinen Hinweis zu geben, fügte Kylie hinzu: "Miau. Ich mache nur Spaß. Oder etwa nicht? Ich weiß es nicht. Ihr müsst einschalten und es herausfinden." Die Andeutung lässt vermuten, dass es sich bei dem neuen Familienmitglied um eine Katze handeln könnte.

Langjährige Fans wissen, dass Kylie und Jason seit Jahren über Kylies Wunsch nach einer Katze diskutieren. Die Schauspielerin und Sängerin Taylor Swift (36), die künftig Kylies Schwägerin sein wird, wenn sie Travis Kelce (36) heiratet, hat sich in die Diskussion eingeschaltet und versucht, die Familie für Katzen zu begeistern. In einem Auftritt im Podcast "New Heights" im August 2025 erzählte die Katzenmama von drei Stubentigern – Meredith Grey, Olivia Benson und Benjamin Button –, wie sie die vier Kelce-Töchter von den Tieren überzeugen wollte. "Es war wirklich eine großartige Herausforderung, denn sobald ich die Kinder in die Nähe der Katzen bekam, war es mein Ziel, ihnen zu beweisen, dass sie nicht giftig sind", erklärte Taylor und bezog sich dabei darauf, dass Jason seinen Kindern beigebracht hatte, Katzen seien giftig. Sie habe ihnen einfach Benjamin, ihren Ragdoll-Kater, gegeben, der es liebe, wie ein Baby gehalten zu werden.

Bereits vor vier Wochen sorgte Kylie in ihrem Podcast "Not Gonna Lie" für Gesprächsstoff, als sie ganz offen über ihre privaten Pläne für eine Bruststraffung sprach. Die Influencerin sagte: "Um das klarzustellen, es gibt einen groben Plan, dass ich meine Brüste irgendwann wieder dorthin zurückbringe, wo sie hingehören, weil – vier Kinder. Das ist alles, was ich dazu sagen muss." Dabei hatte sie offenbar sogar schon eine zündende Idee für die große Präsentation nach dem Eingriff: Kylie zeigte ihren Freundinnen ein Video, in dem eine Frau eine Party zu Ehren ihrer neuen Oberweite veranstaltet und erklärte lachend, dass sie genau das auch vorhabe.

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2025

Getty Images Kylie Kelce, Ehefrau von Jason Kelce