Name verraten: Kat Graham verkündet die Geburt ihres Sohnes

Kat Graham (36) ist Mutter geworden! Die Schauspielerin verkündete jetzt auf Instagram die Geburt ihres ersten Kindes. Mit ihrem Ehemann Bryant Wood präsentierte sie stolz ihren neugeborenen Sohn auf süßen Schnappschüssen, die das frischgebackene Familienglück zeigen. Auf den Bildern strahlen alle drei in die Kamera, während Kat ihren kleinen Schatz liebevoll im Arm hält. Zu den Fotos schrieb die Vampire Diaries-Darstellerin: "Willkommen auf der Welt Prospero 'Spero' Nyemah Wood." Mit diesem Post teilte sie nicht nur die frohe Botschaft mit ihren Fans, sondern verriet auch gleich den besonderen Namen ihres Sohnes.

Die Reaktionen auf die Babyverkündung ließen nicht lange auf sich warten. Unter dem Post sammeln sich zahlreiche Glückwünsche von Fans und anderen Stars. Besonders aufgefallen ist direkt der Kommentar von Serienkollegin Nina Dobrev (37), die mit Kat gemeinsam in der erfolgreichen Serie "The Vampire Diaries" zu sehen war. "OMFG Glückwunsch!", schrieb die Schauspielerin begeistert unter den Post ihres ehemaligen Co-Stars. Auch die Follower zeigten sich überwältigt von den süßen Aufnahmen und gratulierten der kleinen Familie herzlich zur Geburt.

Für Kat und Bryant ist es das erste gemeinsame Kind. Bereits vor einigen Wochen hatte die Serienbeauty öffentlich gemacht, dass sie einen Jungen erwartet, und gegenüber dem Magazin People betont, wie dankbar sie für diese neue Lebensphase ist. Der Realitystar Bryant begleitet sie seitdem an ihrer Seite, auch bei bisherigen Babybauchmomenten in den sozialen Medien. Kat, die ihre Karriere als Teenager startete und vielen als Bonnie aus "The Vampire Diaries" im Gedächtnis geblieben ist, lässt ihre Community seit Längerem an ihrem Privatleben teilhaben. Nun teilt sie mit der Geburt von Prospero Spero Nyemah Wood einen weiteren sehr persönlichen Meilenstein mit ihren Fans, die sie schon durch Schwangerschafts-Updates und emotionale Einblicke begleitet haben.

Instagram / katgraham Kat Graham und ihr Sohn, März 2026

Instagram / katgraham Bryant Wood, Kat Graham und ihr Sohn, März 2026

Imago Kat Graham und Bryant Wood bei der Premiere von "Duplicity" im MoMA in New York