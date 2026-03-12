Tochter hat Wutausbrüche: Samira Yavuz plagen Schuldgefühle

Samira Yavuz (32) ist Mama mit ganzem Herzen – doch ein Thema belastet den Realitystar. Nova, die älteste Tochter mit Ex-Mann Serkan Yavuz (32), leidet unter extremen Wutausbrüchen. Die Ausraster der Dreijährigen belasten die Zweifachmama sehr, wie sie in ihrem Podcast "Main Charakter Mode" erzählt. "Diese Wutausbrüche, die sind krass. Die sind echt heftig. Also, sie hyperventiliert dann, sie regt sich richtig auf und sie steigert sich dann auch richtig rein", beschreibt Samira und fügt hinzu: "Dann gibt es auch keinen Zugang zu ihr."

Samira plagen in diesen schwierigen Momenten nicht nur die Sorgen um ihre Tochter, sondern auch ihre eigenen Schuldgefühle. "Ich habe so einen Leistungsanspruch an mich selber und setze mich selbst extrem unter Druck, weil ich immer das Beste abrufen möchte", schildert sie. Wenn es dabei um ihr eigenes Kind gehe, sei dieser Effekt noch einmal krasser. "Wenn ich dann sehe: 'Hey, die hat so Wutausbrüche' – ich stelle natürlich direkt mich infrage. Wo habe ich jetzt Mist gebaut? Und dann platzt mir teilweise noch mehr der Geduldsfaden", klagt Samira.

Im vergangenen Jahr war das Leben von Samira, Serkan und den Kids turbulent. Im Februar 2025 kam heraus, dass Serkan mehrfach untreu gewesen war – es folgte die Trennung. Mit Umzug und Co. richteten sich die beiden Sommerhaus-Stars als getrenntes Paar ein. Nun könnte all dies wieder über den Haufen geworfen werden: Weil ihre Mutter einen Sturz erlitt, erwägt Samira aktuell, zeitweise wieder bei Serkan einzuziehen.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Realitystar

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz mit ihrer Tochter Nova, Juli 2024

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz mit seiner Tochter Nova Skye Sya