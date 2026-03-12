Marisa Burgers neuer Job bringt ungewohnte Herausforderungen

Marisa Burger (52) hat einen neuen Lebensabschnitt begonnen und sich nach ihrem Ausstieg bei Die Rosenheim Cops ganz dem Theater verschrieben. In Hamburg steht die Schauspielerin derzeit in dem Stück "Kleine Verbrechen unter Liebenden" auf der Bühne, wo sie eine Hauptrolle spielt. Doch der Wechsel vom Fernsehen auf die Theaterbühne brachte unerwartete Herausforderungen mit sich, wie sie nun im Podcast "Abendkasse – Kultur in der Clutch" verriet. "Ich war schon lange nicht mehr so aufgeregt wie an dem Tag", erklärte Marisa über ihre Premiere, die sie trotz intensiver Proben deutlich nervöser machte als erwartet.

Ihre Selbstkritik und ihr Perfektionismus machten ihr während der Aufführung zusätzlich zu schaffen. "Du hörst dich Sachen sagen, wo du denkst: Wieso sage ich das? Wieso kriege ich den Satz jetzt nicht richtig raus? Wieso fliegt mir der Korken, wo ich das Fläschchen öffne, plötzlich aus der Hand? Der ist mir doch noch nie aus der Hand gefallen!", beschrieb die Schauspielerin ihre Gedanken während der Performance. Die Premiere hatte es besonders in sich: Als sie die Bühne betrat, sei sie "klitschnass geschwitzt gewesen". "Du hättest das Kleid auswringen können, das ich anhatte", scherzte Marisa. Im Laufe ihrer Darbietung legte sich ihre Aufregung dann allerdings doch noch.

Marisa hatte sich 2025 nach 25 Staffeln auf eigenen Wunsch von ihrer Rolle als Frau Stockl bei den "Rosenheim-Cops" verabschiedet, um sich wieder ihrer großen Leidenschaft, dem Theater, zu widmen. Ihre letzten Folgen für das ZDF werden noch bis 2026 ausgestrahlt. In "Kleine Verbrechen unter Liebenden" teilt sie sich die Hauptrolle mit Jan Sosniok (57), mit dem sie nach der Premiere im Februar in Hamburg und Berlin regelmäßig auf der Bühne steht.

Imago Schauspielerin Marisa Burger im Dezember 2024

Imago Marisa Burger bei der Premiere von "2:22 – Eine Geistergeschichte" in der Komödie am Kurfürstendamm im Ernst-Reuter-Saal, Berlin

ActionPress Jan Sosniok im Juli 2022