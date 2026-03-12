Kurt Russell & Michelle Pfeiffer enthüllen Liebesgeheimnis

Gibt es sie noch, die ewige Liebe? Wenn es jemand wissen muss, dann Michelle Pfeiffer (67) und Kurt Russell (74)! Die beiden Megastars stehen aktuell gemeinsam für das Drama "The Madison" vor der Kamera und spielen dort ein Paar, das seit Jahrzehnten durch dick und dünn geht. Auch privat wissen die beiden genau, wie man das Liebesfeuer am Brennen hält: Während Kurt bereits seit 1983 mit Goldie Hawn (80) liiert ist, feiert Michelle mit ihrem Ehemann David E. Kelley (69) ebenfalls über 30 Jahre Eheglück. Im Interview mit Entertainment Tonight lüfteten die Stars nun ihre ganz persönlichen Beziehungsgeheimnisse.

Für Michelle war vor allem der richtige Moment entscheidend. "Das Timing war alles. Ich war bereit für ihn", erklärte die Schauspielerin offen. Neben gemeinsamen Werten bei der Erziehung oder Moralvorstellungen sei es vor allem die Neugier auf den Partner, die den Alltag spannend macht. Die Blondine schwärmt: "Ich kriege immer noch Antworten von ihm, die ich nicht erwarte." Dass Überraschungsmomente das A und O sind, kann Co-Star Kurt nur bestätigen. Er lacht über seine Goldie: "Ich weiß nie, was aus ihrem Mund kommt." Er bringt das Geheimrezept für eine ewig währende Beziehung mit einem einfachen Wort auf den Punkt: Liebe. "Ihr liebt euch, ihr geht zusammen durch dick und dünn", erklärt der Darsteller.

Trotz des Mega-Erfolgs im Rampenlicht scheinen die beiden Legenden geerdet geblieben zu sein. Michelle gibt ihren Fans deshalb einen wertvollen Rat mit auf den Weg, um das Glück nicht zu übersehen: "Manchmal sind wir so fixiert auf das, was wir glauben zu wollen oder zu brauchen, dass wir gar nicht sehen, was eigentlich schon da ist. Ich denke, das ist ein wichtiger Ratschlag." Mit dieser Einstellung beweisen die beiden Legenden einmal mehr, dass die ganz große Liebe im Rampenlicht eben doch möglich ist.

Getty Images Michelle Pfeiffer und Kurt Russell bei der New-York-Premiere von "The Madison" von Paramount+

Getty Images Michelle Pfeiffer und David E. Kelley, 2017

Getty Images Goldie Hawn und Kurt Russell bei den Oscars 2025