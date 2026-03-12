Georgina Fleur feiert emotionales Wiedersehen mit Tochter

Georgina Fleur (35) ist endlich wieder mit ihrer Tochter vereint. Die Reality-TV-Bekanntheit holte die Vierjährige jetzt gemeinsam mit Prinz Marcus von Anhalt (59) am Flughafen in Bangkok ab, nachdem die beiden aus Dubai eingeflogen waren. Während Georgina beruflich für Dreharbeiten in Thailand war, hatte sich ihre Tochter in Dubai aufgehalten – und kam aufgrund der angespannten Lage vor Ort zunächst bei dem 59-Jährigen unter. In ihrer Instagram-Story teilte die 35-Jährige ihre Gefühlslage kurz vor dem großen Wiedersehen mit ihren Followern: "Sie sind gelandet und ich hole sie gleich ab. Ich kann es kaum erwarten, meine Tochter wieder in die Arme zu schließen."

Die Zeit der Trennung war für Georgina alles andere als leicht. Als schließlich feststand, dass ihre Tochter nach Thailand reisen konnte, zeigte sie sich überwältigt: "Ich bin zwischen Weinen, Heulen und Schreien und einfach nur glücklich sein", berichtete sie in ihrer Story. Und weiter: "Ich hätte in meinem ganzen Leben nie gedacht, dass ich aufgrund einer Kriegssituation von meinem Kleinkind getrennt werde." Die Sorge sei kaum auszuhalten gewesen: "Ich hatte Angstzustände und dachte, wir sehen uns nie wieder oder für Wochen oder Monate nicht. Ich bin so berührt und könnte nur heulen." Gemeinsam mit Prinz Marcus hatte sie die Reise der Kleinen organisiert, hielt die Pläne aus Vorsicht jedoch zunächst geheim. Umso größer war die Erleichterung, als das Treffen am Flughafen endlich stattfinden konnte.

Dass ihre Tochter in Dubai von Prinz Marcus betreut wurde, hatte zuvor in den sozialen Medien für Diskussionen gesorgt. Georgina stellte jedoch klar, dass sie für die Unterstützung sehr dankbar sei. "Er lenkt sie supergut ab und ich bin ihm superdankbar dafür. Das war die beste Entscheidung", erklärte sie in einem RTL-Interview. Prinz Marcus hatte die Vierjährige bei sich und seiner Familie aufgenommen, bis die Reise nach Thailand schließlich möglich war und Mutter und Tochter sich wieder in die Arme schließen konnten.

Anzeige Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur in Bangkok, März 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter, März 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Marcus von Anhalt, Adoptivsohn von Frédéric von Anhalt