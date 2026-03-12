Stephen Bears Freundin (18) macht ihn zum werdenden Vater

Stephen Bear (36) wird zum ersten Mal Vater. Der Realitystar, der 2023 wegen der Verbreitung eines Sexvideos mit seiner Ex-Freundin Georgia Harrison (31) zu 21 Monaten Haft verurteilt wurde, verkündete die Neuigkeiten jetzt zusammen mit seiner 18-jährigen Partnerin auf Instagram: "Ich freue mich sehr mitzuteilen, dass meine wunderschöne Frau und ich ein Baby erwarten! Ich kann es kaum erwarten, Vater zu werden", schrieb der ehemalige Celebrity Big Brother-Gewinner in seinem Post. In dem dazugehörigen Video kündigte das Paar gemeinsam an: "Leute, wir bekommen ein Baby", während Stephen jubelte.

In dem Video erklärte der 36-Jährige weiter, dass seine Frau bereits im dritten Schwangerschaftsmonat sei und der Arzt bestätigt habe, dass es fit und gesund ist. "Ich wollte euch das schon seit ein paar Wochen erzählen, aber es sollte drei Monate alt sein, bevor wir die Nachricht verkünden", sagte er. Das Geschlecht des Kindes wollen die beiden noch nicht verraten. Stattdessen präsentierten sie einen winzigen Babystrampler der brasilianischen Fußballnationalmannschaft mit der Aufschrift "Bear" und der Nummer neun auf der Rückseite. "Weil ich Engländer bin und du Brasilianerin und weil ich wirklich gut im Fußball bin, haben wir beschlossen, dass unser Baby für die brasilianische Fußballnationalmannschaft spielen wird", scherzte Stephen. Die beiden teilten außerdem Aufnahmen von einem Ultraschall und dem Herzschlag des Babys.

Stephen wurde im März 2023 wegen Voyeurismus und der Verbreitung privater sexueller Aufnahmen mit der Absicht, Leid zu verursachen, verurteilt. Er verbüßte seine Strafe im Gefängnis HMP Brixton und kam im Januar 2024 nach der Hälfte seiner Haftzeit wieder frei. Zusätzlich erhielt er eine Kontaktsperre zu Georgia für fünf Jahre und wurde verpflichtet, sich in das Sexualstraftäterregister einzutragen. Im März 2024 wurde Stephen laut Mirror zudem angewiesen, über 25.000 Euro an das Finanzministerium zu zahlen, die an Polizei-Wohltätigkeitsorganisationen verteilt werden sollten. Außerdem musste er Georgia knapp 6.000 Euro als Entschädigung für emotionale und finanzielle Belastungen zahlen.

Instagram / stephenbearr Stephen Bear und seine Freundin, März 2026

Getty Images Stephen Bear im März 2023

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison, Reality-TV-Star