Intimer Moment mit Fan inspiriert Bebe Rexhas nächste Single

Bebe Rexha (36) hat einen ungewöhnlichen Moment aus ihrem Privatleben zur Inspiration für einen neuen Song genutzt. Die Sängerin, die für Hits wie "Meant to Be" oder "I'm Good (Blue)" bekannt ist, verriet nun in einem Interview mit Page Six Radio, dass sie an einem Abend nach Halloween in Tokio eine wilde Partynacht erlebte, die sie nicht mehr vergessen konnte. In einem Nachtclub, wo sie direkt hinter dem DJ-Pult saß, kam sie einem weiblichen Fan sehr nahe. Die beiden tanzten ausgelassen miteinander, bis die japanische Besucherin plötzlich anfing, Bebe zu küssen. "Wir tanzten und rieben uns aneinander", beschreibt die 36-Jährige den intimen Moment, der sich zwischen ihnen entwickelte.

Die besondere Begegnung hat Bebe so beeindruckt, dass sie daraus den Song "Tokyo" schrieb, der auf ihrem kommenden vierten Studioalbum "Dirty Blonde" zu hören sein wird. "Wir hatten den besten Abend überhaupt. Deshalb dachte ich: 'Ich muss ein Lied darüber schreiben'", erklärte sie gegenüber dem Radiosender. Der Track enthält die Zeile "Ich habe ein Mädchen in Tokio geküsst" und erzählt die Geschichte dieser Nacht. Die Sängerin gab allerdings auch zu, dass alle Beteiligten an jenem Abend "total betrunken" gewesen seien. Zu dem Fan habe sie heute keinen Kontakt mehr, die Begegnung blieb eine einmalige Erfahrung in Tokio, wie Watson berichtet.

Bebe, die bereits mit Weltstars wie David Guetta (58) zusammengearbeitet und den Hit "The Monster" für Eminem (53) und Rihanna (38) geschrieben hat, steht einem solchen Erlebnis auch in Zukunft offen gegenüber. Auf die Frage, ob sie nach dieser Erfahrung noch mit einem Fan ausgehen würde, antwortete sie vielsagend: "Man weiß ja nie." Ihr neues Album "Dirty Blonde" wird am 12. Juni erscheinen und ist ihr erstes Studioalbum nach drei Jahren. Die erste Singleauskopplung trägt den Titel "I Like You Better Than Me".

Getty Images Bebe Rexha, Sängerin

Instagram / beberexha Bebe Rexha im Juni 2024

Getty Images Bebe Rexha im Juni 2024