Thylane Blondeau hasst "Schönstes Mädchen der Welt"-Titel

Thylane Blondeau (24) wurde mit gerade einmal sechs Jahren zum "schönsten Mädchen der Welt" gekürt, nachdem sie für Vogue Enfants vor der Kamera stand. Doch wie das Model jetzt verrät, hat sie mit diesem Titel bis heute zu kämpfen. Die 24-Jährige betont immer wieder, dass sie als Mensch und nicht nur über ihre äußere Erscheinung wahrgenommen werden möchte. "Auch heute sagen die Leute 'Du bist das schönste Mädchen', und ich sage dann 'Nein, bin ich nicht, ich bin einfach nur ein Mensch, ein Teenager'", erklärte Thylane. Schon als Kind habe sie die Bedeutung des Titels nicht verstanden, und mit zunehmendem Alter habe sie hart daran gearbeitet, sich nicht darüber zu definieren.

In einem Gespräch mit dem Telegraph machte die Französin deutlich, worauf es ihr beim Modeln wirklich ankommt. "Persönlichkeit steht jetzt an erster Stelle. Schönheit von innen und außen", so die Tochter von TV-Moderatorin Véronika Loubry und Ex-Fußballer Patrick Blondeau. Sie weigere sich außerdem, den körperlichen Standards der Branche zu entsprechen. "Ich will nicht dünn sein. Selbst wenn die Leute sagen 'Sie ist nicht so dünn, sie kann diese Show nicht machen', sage ich einfach 'OK, dann mache ich diese Show eben nicht'", stellte Thylane klar. Sie werde für niemanden hungern und auch weiterhin Burger essen, wenn sie Lust darauf habe.

Erst am vergangenen Sonntag verkündete Thylane ihre Verlobung mit dem französischen DJ Ben Attal. Die beiden feierten den romantischen Antrag im luxuriösen Four Seasons Astir Palace Hotel in Griechenland, wo das Model ihren funkelnden ovalen Diamantring auf Instagram präsentierte. Ihre Modelkarriere begann bereits mit drei Jahren, als sie auf den Straßen von Paris entdeckt und am nächsten Tag für eine Jean Paul Gaultier-Show gebucht wurde. Seitdem arbeitete sie für große Namen wie Dolce & Gabbana, Versace und L'Oréal Paris, wobei sie als Zehnjährige mit einem umstrittenen Vogue-Cover für Schlagzeilen sorgte.

Neilson Barnard/GettyImages Thylane Blondeau

Getty Images Thylane Blondeau, Model

Instagram / thylaneblondeau Thylane Blondeau und ihr Verlobter im Griechenland-Urlaub