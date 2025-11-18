Erste Bilder: "The Legend of Zelda"-Produktion ist gestartet

Die Produktion des mit Spannung erwarteten Live-Action-Films "The Legend of Zelda" hat offiziell begonnen. Diese Nachricht bestätigte Nintendo-Veteran Shigeru Miyamoto vor wenigen Tagen über die sozialen Medien. Gedreht wird in beeindruckenden Naturkulissen, und die Hauptrollen sind prominent besetzt: Bo Bragason schlüpft in die Rolle der Prinzessin Zelda, während Benjamin Evan Ainsworth als Link zu sehen sein wird. Der Kinostart steht bereits fest: Am 7. Mai 2027 soll der Film die Fans der legendären Videospielreihe in die Kinos locken. Die Dreharbeiten verlaufen laut Miyamoto planmäßig, und man bittet die begeisterte Fangemeinde um Geduld.

Neben Shigeru Miyamoto steht ein weiterer bekannter Name hinter dem Projekt: Avi Arad. Der Produzent, der bereits mit der erfolgreichen "Uncharted"-Verfilmung einen Hit landete, arbeitet eng mit Nintendo zusammen, um das Abenteuer von Link und Zelda auf die große Leinwand zu bringen. Der Film soll laut Miyamoto sowohl langjährige Fans begeistern als auch Neulinge in die magische Welt von Hyrule entführen. Die Beteiligung von Bo Bragason und Benjamin Evan Ainsworth gab der Produktion von Anfang an eine vielversprechende Dynamik. Auf X teilte Nintendo erste Bilder der Dreharbeiten.

Nintendo hat in der Vergangenheit bereits bewiesen, dass Videospielverfilmungen bei der breiten Öffentlichkeit gut ankommen können. Der Kassenschlager "Detective Pikachu" mit Ryan Reynolds (49) sowie das Milliarden-Ergebnis des "Super Mario Bros. Movie" mit Chris Pratt (46) und Jack Black (56) untermauern den Erfolgskurs des Unternehmens in Hollywood. Nun dürfte "The Legend of Zelda" diesen Weg weiterführen. Fans wissen, dass die Abenteuer von Link und Zelda in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur Gamer-Herzen erobert haben, sondern tief in der Popkultur verwurzelt sind. Die Vorfreude auf diese nächste große Adaption könnte also kaum größer sein.

Getty Images Bo Bragason bei der Weltpremiere von "Renegade Nell" in London, 2024

Getty Images Shigeru Miyamoto, japanischer Game Designer und Schöpfer von "The Legend of Zelda"

Getty Images Benjamin Evan Ainsworth bei den Canadian Screen Awards, Mai 2024

