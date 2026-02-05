Ariels Wut im Dschungelcamp: Samira versucht zu schlichten

Am späten Abend im Dschungelcamp eskaliert der Frust: Während im Lager am Lagerfeuer nur zwei zähe Känguru-Schwänze als Fleischration brutzeln, prallen die Emotionen aufeinander. Im Zentrum des Streits steht weiterhin Gil Ofarim (43), über den sich vor allem Ariel und Samira Yavuz (32) auslassen. Zunächst entwickelt sich ein vertrautes Gespräch über die Spannungen mit dem Sänger. Samira betont, sie könne Ariels Kritik verstehen, mahnt aber zur Vorsicht: "Irgendwann verpasst du den Punkt und es sind nur noch Vorwürfe." Ariel fühlt sich dagegen blockiert: "Immer, wenn ich ihm etwas vorwerfe, gibt er mir keine Antwort." Besonders verletzt ist sie, weil Gil offenbar glaubt, sie sei schadenfroh über seinen Unfall in der Dschungelprüfung. Für Ariel sagt das viel über ihn aus: "Krank, der Typ ist so krank."

Sie macht klar, dass sie ihn nicht für seinen Durchhaltewillen feiern will: "Wenn es ihm so schlecht gehen würde, wäre er nicht hier." Samira hält fest, dass Gil viel schlafe, erinnert aber daran, dass alle "auf dem Zahnfleisch" kriechen. Als Simone Ballack (49) dazu kommt, wird der Ton noch schärfer. Die ehemalige Spielerfrau meint, "normalerweise müssten die Zuschauer ihn rauswählen", Ariel zweifelt generell daran, dass die Zuschauer immer das richtige Urteil fällen. Samira findet deutliche Worte: "Wir können nicht jemanden mitziehen, der morgens, mittags und abends schläft, in keine Prüfungen geht und trotzdem mitisst, während wir alle am Ende sind. So funktioniert das doch nicht." Ariel und Simone stimmen zu, Simone spottet: "Er hat voll die Energie, weil er drei Tage gepennt hat."

Noch vorher eskalierte die Situation: Als Ariel sagte, es tue ihr leid, dass Gil bei seiner Prüfung gestürzt sei, konterte der 43-Jährige direkt: "Nein, es tut dir nicht leid. Du bist schadenfroh!" Es entwickelte sich ein Streit vor allen anderen, der damit endete, dass Gil gereizt ausrief: "Leck mich am Arsch!" und sich aus der Runde zurückzog. Für die Love Fool-Bekanntheit war damit aber keinesfalls Schluss. Sie warf Gil offen vor, aus seinen Fehlern nichts zu lernen: "Ich wünsche dir, dass du endlich mal aus deinen Fehlern lernst und nicht alles totschweigst." Dann legte die Reality-Persönlichkeit noch nach: "Du bist ein Lügner und du bleibst ein Lügner. Ob du verletzt bist oder nicht, hat nichts damit zu tun, dass du ein schlechter Mensch bist."

Anzeige Anzeige

RTL Ariel und Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Ariel, Samira Yavuz und Simone Ballack im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026

Anzeige