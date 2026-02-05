Bündnis mit Ariel: Schießt sich Samira ins Dschungel-Aus?

Im Dschungelcamp sorgt die Nähe zwischen Samira Yavuz (32) und Mitcamperin Ariel für Zündstoff – und das ausgerechnet jetzt, wo jede Geste über die Zukunft im Camp entscheiden kann. In den jüngsten Szenen wirken die beiden Realitystars vertraut, verbringen Zeit miteinander und suchen das Gespräch am Lagerfeuer. Währenddessen entlädt sich der Ärger allerdings vor allem im Netz: Unter einem aktuellen Instagram-Post des Formats machen Zuschauer ihrem Unmut Luft. Von "Ariel und Samira nerven einfach nur!" über "Jetzt fängt Samira auch schon an" bis zu "Hoffentlich fliegt endlich Ariel oder Samira als Nächstes" – die Kommentare treffen Samira mitten in der heißen Phase um die Krone.

Der Kern der Kritik: Viele Fans werfen Ariel offenes Mobbing im Camp vor und sehen Samira mit ihrer Nähe an der falschen Seite. Mehrere Stimmen formulieren es scharf: "Samira tut sich mit ihrer Nähe zur Mobbing-Beauftragten gerade keinen Gefallen... das kann sie die Krone kosten" oder "Wie kann Samira jemanden, der hier offen mobbt, einen 'Schatz' nennen?" Auch direkte Vorwürfe werden laut: "Samira spielt hier Arzt und stellt Unterstellungen über Gil auf. Das geht echt gar nicht." In den Reaktionen heißt es, Samira verliere "in steiler Abfahrt Sympathiepunkte" und schieße sich "selbst ins Aus", indem sie Ariels Kurs mittrage. Der digitale Stimmungsumschwung ist deutlich spürbar – und könnte bei den nächsten Entscheidungen im Camp Folgen haben.

Dabei galt Samira zunächst als klare Favoritin. Fans lobten die zweifache Mutter vor allem für ihren souveränen Umgang mit Eva Benetatou (33) – trotz der gemeinsamen Vergangenheit, denn Eva hatte einst einen One-Night-Stand mit Samiras Noch-Ehemann Serkan Yavuz (32). Inzwischen scheint jedoch ausgerechnet ihr gutes Verhältnis zu Ariel Konsequenzen nach sich zu ziehen. Zuletzt versuchte sie noch, einen Streit zwischen Ariel und Gil Ofarim zu schlichten. Wenig später stieg sie allerdings mit ins Boot ein, um gemeinsam schlecht über den Musiker zu sprechen. Nachdem sie zunächst betont hatte, Ariel verliere irgendwann "den Punkt und es sind nur noch Vorwürfe", schlug sie kurz darauf deutlichere Töne an: "Wir können nicht jemanden mitziehen, der morgens, mittags und abends schläft, in keine Prüfungen geht und trotzdem mitisst, während wir alle am Ende sind. So funktioniert das doch nicht."

RTL Ariel und Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026

RTL Samira Yavuz und Ariel, Dschungelcamp 2026

RTL Ariel und Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026