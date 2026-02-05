Finale schon entschieden? Missgunst im Dschungelcamp steigt

Während die anderen schlafen, kocht im Dschungelcamp die Missgunst hoch: In einer gemeinsamen Nachtwache teilt Patrick Romer (30) ordentlich aus – und Hardy Krüger jr. (57) nickt zustimmend. Patrick lästert, Samira Yavuz (32) überarbeite sich nicht im Camp und Simone Ballack (49) gebe keine klare Kante. Über Hubert Fella (58) urteilt Hardy, er gehe "fünf Schritte nach vorne und drei zurück". Patrick kontert noch schärfer. "Nein, der Hubert geht immer zwei Schritte nach vorne und drei zurück. Der ist wie ein Kuhschwanz und wedelt von links nach rechts. Er hat zu nichts eine Meinung", ätzt der Realitystar in der Dunkelheit. Und trotz allem ist sich Hardy sicher: Samira, Hubert und Simone werden im Finale stehen.

Wenig später verlagert sich die Analyse an eine andere Nachtwache: Simone nimmt Ariel ins Visier. "Ich habe gar nix gegen Ariel, nur manchmal ist das alles zu viel Show. Immer laut und immer sucht sie den Konflikt", sagt sie und legt nach: "Und heute Mittag zieht sie blank vor der Kamera. Wenn nix mehr geht, mache ich mich nackig." Ihre steile Prognose: "Ariel wird gewinnen und wir anderen sind die Deppen, die bis zum Schluss mitgezogen werden." Samira bleibt gelassen: "Ich gönne es ihr." Bei Hubert sind sich beide einig: sympathisch ja, Siegerpotenzial eher nicht – zu wenig Profil, dazu das Schnarchen als Bonus-Nervfaktor. Parallel sucht Hubert in der Nacht bei Eva Benetatou (33) Halt: Er erzählt, er wolle endlich mal eine Show gewinnen, spüre aber "negative Energie" um sich herum.

Eins stand seit gestern jedenfalls fest: Eva hat nach ihrem Auszug die Chance auf den Sieg endgültig verpasst. Wer nun auf ihre Unterstützung hoffen durfte, verriet die Influencerin wenig später bei einer RTL-Pressekonferenz und zeigte sich ungewohnt emotional. "Ich finde, dass Simone Ballack eine sehr ehrenwürdige Siegerin sein könnte", erklärte sie und betonte: "Sie hat mich sehr beeindruckt. Ich habe mich sehr gefreut, sie kennenzulernen. Eine Frau, die unglaublich stark ist, der ich den Sieg gönnen würde." Ihr Herz schlug aber nicht nur für die ehemalige Spielerfrau: "Genauso auch Hubert Fella, den ich sehr ans Herz geschlossen habe, weil er einfach ein Herzensmensch ist", schwärmte die 33-Jährige.

RTL Patrick Romer, Dschungelcamp 2026

RTL Simone Ballack und Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026

RTL Hubert Fella, Dschungelcamp 2026