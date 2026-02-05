Luxus weg: Dschungel-Stars zahlen hohen Preis für Verstöße

Im Dschungelcamp herrscht dicke Luft: An Tag 14 eskaliert die Situation rund um das Regelchaos, das alle Teilnehmenden beschäftigt. Es geht vor allem um verbotene Nickerchen von Ariel und das Weitergeben von persönlichen Zigaretten, was Samira Yavuz (32) und Ariel zur Zielscheibe der Kritik macht. Besonders Simone Ballack (49) hat am Lagerfeuer kein Verständnis und warnt eindringlich vor den Konsequenzen, doch Ariel kontert die Vorwürfe mit Nachdruck: "Ich schlafe nicht, ich liege nur!" Die angespannte Stimmung bleibt nicht ohne Folgen – schließlich werden den Stars die geliebten Luxusartikel entzogen. Nur zwei Artikel dürfen bleiben: Ohrstöpsel für Hardy Krüger jr. (57) und Hubert Fella (58).

Unter Tränen zeigt Simone eine bewegende Geste. Sie bietet an, ihre persönliche Kette mit einem Amulett und einem Stein aus der Asche ihres verstorbenen Sohnes herzugeben, um die angespannte Situation zu entschärfen. Für viele ein Moment voller Emotionalität, denn die drei Mütter des Camps, Simone, Samira und Eva Benetatou (33), zeigen sich von der Wegnahme der persönlichen Gegenstände besonders getroffen. Samira übernimmt schließlich die Aufgabe, Kissen und weitere Gegenstände der Campbewohner einzusammeln. Für Eva und Gil Ofarim (43), die vergebens gehofft hatten, ihre Extras retten zu können, ein bitterer Moment. "Die Luxusartikel kommen heute weg!", hatte Eva zuvor treffend vorhergesagt.

Schon vor ihrem Einzug ins Camp hatte Simone offen zugegeben, wie sehr sie mit der Entscheidung gerungen hatte, ihren wertvollen Anhänger überhaupt mitzunehmen. "Ich bin noch unschlüssig", sagte sie damals der Abendzeitung und betonte: "Dieses einmalige Schmuckstück hat einen riesengroßen emotionalen Wert für mich und ich würde den Anhänger niemals in fremde Hände geben." Ihre Angst, dass ausgerechnet dieses besondere Andenken bei Regelverstößen konfisziert werden könnte, war groß. Umso emotionaler wirkte daher nun Simones Angebot, ihren persönlichen Anhänger freiwillig abzugeben, als es am Lagerfeuer zum Eklat kam.

Anzeige Anzeige

RTL Simone Ballack, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Samira Yavuz, Dschungeltelefon 2026