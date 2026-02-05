"backWÜRG"-Dschungelprüfung: So schlagen sich Patrick & Gil

Für Patrick Romer (30) und Gil Ofarim (43) stand in der aktuellen Folge des Dschungelcamps eine besondere Herausforderung an. Bei der Prüfung "backWÜRG" durften sich die beiden an einer Auswahl ungewöhnlicher Delikatessen versuchen. Los ging es mit "Muhhhhhhhss au Chocolat" – 50 Gramm Kuhschnauze –, die Patrick mit trockenem Humor und vollem Einsatz wegkaute: "Gar kein Stress, gibt es bei uns zu Hause!" Der Haken: die Menge. Gil flüsterte motivierend: "Geil, du bist so ein geiler Typ!", und tatsächlich schaffte Patrick die Portion rechtzeitig. Dann war Gil dran: "Stachel-Bäh-Cookie", zwei Skorpione auf Keks. Er kämpfte, aber scheiterte knapp – und der Stern war futsch.

Patrick legte mit dem "Butt-Anus-Kranz" (Wasserbüffel-Anus) nach, auch das kein Stolperstein. Gil glich mit der "Erd-Bäh-Tarte" (fünf Beachwürmer) aus: "Torfig im Abgang", kommentierte der Sänger. Patrick bekam beim "Kro-nut" statt der erhofften Hoden eine Krokodilskloake serviert – und auch diese Hürde fiel. Für Gil folgte der "Hilfe-zopf" (Ziegenpenis in Brezelform), den er mit Patricks Rhythmus-Kommando "Kauen, kauen, kauen, schlucken, schlucken, schlucken" meisterte. "Ihr seid echte Brecher!", staunte Sonja (57). Beim finalen "Schok-O-Cookie" aus Hühnerherzen und Mehlwürmern wurde es für Patrick plötzlich "zu trocken", doch die Ausbeute stand: "Glückwunsch zu fünf Sternen", gratulierte Jan (42).

Zuvor hatte Gil im Dschungeltelefon Dr. Bob (76) getroffen, der ihm nach genauer Beobachtung grünes Licht für Prüfungen gab. "Du bist 100 Prozent bereit, um eine Dschungelprüfung zu absolvieren", betonte der Kult-Doktor. Gil hakte nach: "Und du kannst das garantieren?" Dr. Bob erwiderte: "Kann ich!" Mit diesem Rückenwind meldete sich der Musiker am Lagerfeuer selbstbewusst für die nächste Prüfung, ohne das Gespräch im Detail zu teilen. Im Camp sorgte die Wahl von Gil und Patrick jedoch für hochgezogene Augenbrauen: Simone (49) meinte trocken, man solle Gil "keine Plattform" geben, und stichelte zugleich, die beiden würden beim Essen sowieso "alles weg" futtern.

RTL Patrick Romer und Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

