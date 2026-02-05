Kein Ende in Sicht: Gil Ofarim wirft Ariel Schadenfreude vor

Tag 14 im Dschungelcamp und noch immer kein Frieden in Sicht: Reality-TV-Star Ariel legt sich erneut mit Sänger Gil Ofarim (43) an – und diesmal eskaliert der Streit am Lagerfeuer vor versammelter Runde. Auslöser ist Gils Sturz in der Dschungelprüfung, über den sich der Musiker von seiner Mitcamperin spürbar provoziert fühlt. Als Ariel am Feuer sagt: "Es tut mir leid, dass du gestürzt bist", geht Gil in die Offensive und wirft ihr eiskalt Schadenfreude vor: "Nein, es tut dir nicht leid. Du bist schadenfroh!" Vor den Augen der anderen Kandidaten geraten die beiden heftig aneinander, bis Gil schließlich die Kontrolle verliert und faucht: "Leck mich am A*sch!" Kurz darauf zieht er sich wütend aus der Situation zurück und bricht das Gespräch ab.

Für Ariel ist die Sache damit jedoch nicht erledigt. Die Love Fool-Bekanntheit fühlt sich von der Gruppe im Stich gelassen, weil niemand sie gegen den Vorwurf der Schadenfreude verteidigt. Sie geht Gil weiter frontal an und wirft ihm vor, aus seinen Fehlern nichts zu lernen: "Ich wünsche dir, dass du endlich mal aus deinen Fehlern lernst und nicht alles totschweigst." Dann wird sie noch deutlicher: "Du bist ein Lügner und du bleibst ein Lügner. Ob du verletzt bist oder nicht, hat nichts damit zu tun, dass du ein schlechter Mensch bist." Patrick Romer (30) und Hardy Krüger jr. (57) beobachten die Szene am Feuer und urteilen, Ariel wiederhole sich ständig. Das lässt die Streitlustige nicht auf sich sitzen, sie erklärt die beiden kurzerhand für unsympathisch – und sagt ihnen das auch offen ins Gesicht.

Als die Debatte komplett zu entgleisen droht, schaltet sich Samira Yavuz (32) ein und versucht, das Gespräch auf Gils körperlichen Zustand zu lenken. Sie erinnert daran, dass alle erschrocken gewesen seien, als er nach seinem Unfall ins Camp zurückkam, und fragt offen: "Wie willst du das alles leisten? Fühlst du dich bereit, all in zu gehen, oder sagst du dir: 'Mir geht es eigentlich echt scheiße, was mache ich hier'?" Gil bleibt tapfer und betont: "Ich gebe alles, was ich machen kann. Macht euch keine Sorgen!" Doch nicht alle teilen diesen Optimismus. Simone Ballack (49) sieht Gils weitere Teilnahme kritisch und spricht am Lagerfeuer Klartext. "Für uns ist das eine komische Situation. Ein etwas unlauterer Wettbewerb, denn du bist nicht voll einsatzfähig", sagt die Mitcamperin und fügt hinzu: "Ich weiß, warum du nicht freiwillig gehen möchtest oder kannst. Aber für uns ist das schwer nachzuvollziehen."

RTL Gil Ofarim und Ariel, Dschungelcamp 2026

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026