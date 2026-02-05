Freudentanz? So steht Samira zu Evas Dschungelcamp-Auszug

Eva Benetatou (33) muss das Dschungelcamp verlassen: Nach einer intensiven Zeit im australischen Busch musste die Reality-TV-Bekanntheit ihre Koffer packen. Zum Abschied lässt sich Eva aber nicht nehmen, ihren Mitcampern alles Gute zu wünschen und sich herzlich zu verabschieden. Selbst mit ihrer Rivalin Samira Yavuz (32) tauscht sie eine letzte Umarmung aus. Doch kaum ist Eva aus dem Camp, gibt es auch klare Worte von der zweifachen Mama: "Eva weiß selbst nicht, was mit ihr los ist und wer sie ist. Ihre ganze Argumentation hat vorne und hinten keinen Sinn gemacht." Laut Samira reichte es für die Zuschauer nicht, dass es immer nur das Thema "alle hauen auf mich drauf" gegeben habe. Ihr Fazit fällt unmissverständlich aus: "Deswegen ist jetzt für sie die Reise vorbei. Sie ist raus – und ich bin dankbar!"

Nach Evas Auszug zeigte sich Samira ausgelassen und tanzte fröhlich im Camp umher. Als Mitcamperin Ariel scherzhaft nachfragt, ob es sich dabei um einen "Freudentanz" handle, betont Samira mit einem verschmitzten Lächeln: "Nein." Eva selbst schlägt nach ihrem Exit deutlich ruhigere Töne an. "Ich bin über mich hinausgewachsen und habe hier viel gewonnen. Ich habe im Dschungel meine Vergangenheit hinter mir gelassen – das Ende einer Ära und auch ein Neuanfang", erklärt sie. Im Hotel Imperial wird sie von Stephen (51), Umut (28), Nicole (62) und ihrer Begleitung Sina empfangen, stößt mit Sina an und meldet sich per Videocall bei Claudia Obert (64), die während ihres Aufenthalts nach Deutschland zurückgereist war.

Nur wenige Tage zuvor war es zwischen Eva und Samira richtig eskaliert. Beim Verteilen der Tier-Trophäen im Camp hatte Samira ihrer Rivalin ausgerechnet die Schlange zugeordnet. "Du bist eine Schlange", sagte die Influencerin offen heraus und sorgte damit für dicke Luft. Eva fühlte sich gekränkt und konterte, dass ihr nie wirklich zugehört werde. Doch Samira blieb unerbittlich und warf ihr vor: "Dir tut wahrscheinlich gar nicht leid, was du gemacht hast, sondern dir tut leid, dass du jetzt hier in diesem Scheißnest sitzt." Auch ein leises "Es tut mir leid" von Eva konnte die Situation nicht beruhigen – stattdessen flogen die Fetzen immer heftiger.

Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026

Eva Benetatou und Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026

Eva Benetatou im Dschungelcamp 2026

