Molly-Mae und Tommy Fury erwarten zweites gemeinsames Baby

Molly-Mae Hague (26) und Tommy Fury (26) werden wieder Eltern: Das frühere Love Island-Traumpaar hat auf Instagram verraten, dass Baby Nummer zwei unterwegs ist. In einem schwarz-weißen Video läuft Molly-Mae die Treppe hinunter, an der Hand Tochter Bambi, die stolz einen Pulli mit der Aufschrift "Big Sister" trägt. Später hebt die Influencerin ihr Oberteil und zeigt ihren bereits deutlich gewölbten Babybauch, während Tommy hinter ihr steht, sie an der Taille hält und sanft ihre Babykugel berührt. Zum Clip schrieb Molly-Mae nur die vielsagenden Worte "Bald zu viert" und setzte ein weißes Herz dahinter.

Die Schwangerschafts-News kommen rund neun Monate, nachdem sich das Paar nach einer kurzen Trennung wieder zusammengerauft hat. Im Sommer 2024 hatte Molly-Mae auf Instagram überraschend ihre Trennung nach fünf gemeinsamen Jahren öffentlich gemacht und erklärt: "Ich hätte nie gedacht, dass unsere Geschichte endet, und schon gar nicht so." Hintergrund waren unter anderem Spekulationen über angebliche Seitensprünge, die Tommy später in Interviews als "völligen Blödsinn" abtat. In ihrer Doku "Behind It All" sprach Molly-Mae offen darüber, dass Tommys Umgang mit Alkohol ein großes Problem für die Beziehung gewesen sei. Trotzdem hielten beide an dem gemeinsamen Traum fest, als Familie zusammenzubleiben. Schon nach einem Urlaub in Dubai hatte die Influencerin im vergangenen Jahr offen über ihren Wunsch gesprochen: alle gemeinsam in einem Haus, mit mehr Kindern und einem friedlichen Familienleben.

Privat hat sich das Blatt für die beiden inzwischen sichtbar gewendet. Die Influencerin und der Profiboxer wirken in den jüngsten Aufnahmen vertraut wie lange nicht: gemeinsame Kirchenbesuche mit Tochter Bambi, ruhige Brunch-Momente zu zweit und nun die zärtlichen Szenen aus dem Schwangerschaftsvideo. In ihrer Amazon-Prime-Dokuserie erzählte Molly-Mae ihrer Schwester Zoe zudem, dass sie ihren Verlobungsring wieder häufiger trägt. Zoe hakte nach, ob sie damit auch ein klares Zeichen für die Beziehung setzen wolle. Molly-Mae antwortete schlicht, sie seien "komplett wieder zusammen" und der Ring stehe genau dafür. Während die Fans auf weitere Details zur Schwangerschaft warten, möchten Molly-Mae und Tommy vor allem eines: ihren Alltag als kleine Familie mit Bambi bewusst genießen – und dabei Schritt für Schritt in ein neues Kapitel starten.

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury im August 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Tommy Fury, Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Januar 2024