Prinzessin Kate wünscht sich Versöhnung mit den Sussexes

Prinzessin Kate (44) soll eine ganz persönliche Friedensmission starten wollen: Nach Informationen des britischen Mirror arbeitet die Princess of Wales derzeit daran, dass sich ihr Ehemann Prinz William (43) und sein jüngerer Bruder Prinz Harry (41) endlich wieder annähern. Die royale Diplomatie läuft demnach bereits im Hintergrund. Schauplatz der möglichen Versöhnung könnten die Invictus Games 2026 in Großbritannien werden, zu denen Harry und Meghan (44) gemeinsam anreisen sollen. Dann könnte es erstmals seit Jahren zu einem echten Wiedersehen der beiden Paare kommen – und Kate scheint fest entschlossen, bis dahin eine Basis für einen neuen Dialog zu schaffen.

Laut Insidern aus dem Umfeld des Kensington-Palasts ist für Kate klar, dass Frieden zwischen William und Harry nur mit Einbindung von Herzogin Meghan funktionieren kann. "Kate hat für das Jahr 2026 nichts als Frieden und Liebe im Herzen", zitiert Mirror eine Quelle. Demnach sei sie bereit, den Kontakt zu Meghan wieder aufzunehmen, obwohl sie ihre Schwägerin lange Zeit komplett gemieden habe. William soll diesen Plan allerdings kritisch sehen und die Idee einer Annäherung als "schlechte Idee" betrachten, vor allem nach den massiven Vorwürfen, die Harry und Meghan in Interviews, der Netflix-Doku und Harrys Memoiren gegen die Royal Family erhoben hatten. Kate hingegen soll inzwischen sogar mit ihrem Team an einem "realistischen Ansatz" arbeiten, wie man Meghan behutsam wieder in ein Gespräch einbinden könnte, um Harry den Weg zurück zur Familie nicht zu verbauen.

Schon in der vergangenen Woche berichtete der National Examiner, dass sich auch König Charles (77) nichts sehnlicher wünsche als einen Waffenstillstand innerhalb der Familie. Der Monarch habe Kate ausdrücklich darum gebeten, eine Vermittlerrolle zu übernehmen und damit die erhoffte Rückkehr von Harry und Meghan in die royalen Reihen vorzubereiten. Ein Insider erklärte: "Was Charles angeht, so haben diese kleinlichen Dramen lange genug gedauert. Er hat keine Geduld mehr dafür." Laut dem Bericht war der König bereit, Meghan und Harry zu verzeihen, und legte großen Wert darauf, alle Streitigkeiten endlich hinter sich zu lassen.

Getty Images Prinzessin Kate besucht die Wollmühle Melin Tregwynt in Castlemorris

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022

Getty Images Prinz William, Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles am Commonwealth Day 2019 in London