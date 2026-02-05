Deepika Padukone gibt seltenen Einblick in ihr Liebesleben

Bollywood-Ikone Deepika Padukone (40) hat den Fans seltene Einblicke in ihr Liebesleben mit Ranveer Singh (40) gegeben – und das aus einem ganz konkreten Anlass in Abu Dhabi. In einem Gespräch mit Hindustan Times rund um ihre gemeinsame Zusammenarbeit für die Kampagne von Experience Abu Dhabi verriet die Schauspielerin, wie ihr perfekter Tag mit Ranveer dort aussehen würde. Die beiden, die schon in Filmen wie "Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela", "Bajirao Mastani", "Padmaavat" und "83" ihre Chemie gezeigt haben, standen für das Tourismusprojekt wieder gemeinsam vor der Kamera. Deepika schwärmt von Kunst, Architektur, Strand und einem Hauch Romantik – und natürlich von Musik und Tanz, ohne die ein Tag mit Ranveer aus ihrer Sicht kaum komplett ist.

Gefragt, wie sie den perfekten Tag mit Ranveer in Abu Dhabi konkret planen würde, ließ Deepika die Fans an einer kleinen Reiseagenda teilhaben. "Es würde mit einem friedlichen Morgenschwimmen am Corniche Beach beginnen, gefolgt von einem Besuch im Louvre, da wir beide Kunst und Architektur lieben", schilderte sie. Danach stünden Mittagessen, eine Wüstenfahrt zur goldenen Stunde und ein ruhiges, traditionelles Barbecue-Dinner unter den Sternen auf dem Programm. "Und wenn man Ranveer kennt, gäbe es wahrscheinlich irgendwo dazwischen Musik und Tanz", fügte sie mit einem Augenzwinkern hinzu. Der Werbeclip bringt das Duo nach längerer Pause wieder zusammen und zeigt sie abseits großer Filmsets in einer entspannten, verspielten Atmosphäre.

Auch abseits der Kameras sorgte die Liebesgeschichte von Deepika und Ranveer schon in der Vergangenheit regelmäßig für Schlagzeilen. Vor einigen Monaten stand die Inderin noch im Mittelpunkt einer lang diskutierten Frage: Wer ist der bessere Schauspieler – ihr Ex-Freund Ranbir Kapoor (43) oder Ranveer? Statt Partei zu ergreifen, zeigte sich Deepika damals diplomatisch. "Ich habe das Gefühl, dass wir ständig vergleichen. Seien es Filme, Schauspieler oder Co-Stars, wir müssen lernen, die Unterschiede zu schätzen", sagte sie laut NDTV. Trotz ihrer früheren Beziehung bleiben die Schauspielerin und Ranbir weiterhin freundschaftlich verbunden. Die Liebe zu Ranveer besiegelte Deepika hingegen schon auf ganz besondere Weise: Im Jahr 2024 krönten sie ihr Glück mit der Geburt ihrer Tochter Dua.

Getty Images Ranveer Singh und Deepika Padukone, Dezember 2018

Getty Images Ranveer Singh und Deepika Padukone, Juli 2022

Getty Images Deepika Padukone und Ranbir Kapoor bei der Promotion von "Yeh Jawaani Hai Deewani" in Mumbai, Mai 2013