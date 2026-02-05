Tag 14: Dieser Promi verliert Chance auf die Dschungelkrone

In wenigen Tagen fällt die Entscheidung: Am Sonntag wird im Dschungelcamp ein Promi zum Dschungelkönig oder zur Dschungelkönigin gekürt. Doch vorher müssen noch ein paar Kandidaten den australischen Busch räumen. Auch heute mussten wieder zwei Kandidaten besonders zittern. Samira Yavuz (32) und Hardy Krüger jr. (57) erhielten von Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) das gefürchtete "Vielleicht". Wer hatte am Ende die wenigsten Anrufe? Es traf Hardy – der Schauspieler musste sich geschlagen geben, belegte den siebten Platz und packt nun seine Siebensachen, um das Camp zu verlassen.

Noch steht in den Sternen, wer am Ende ganz oben stehen wird. Im Camp wurde jedoch bereits hitzig diskutiert: Während sich die meisten Kandidaten einig waren, dass Gil Ofarim (43) auf keinen Fall Dschungelkönig werden dürfe, zeigten sich Patrick Romer (30) und Hardy während ihrer Nachtwache überzeugt, dass Samira, Hubert Fella (58) und Simone Ballack (49) das Finale erreichen werden. Dabei blieb es allerdings nicht bei Prognosen – auch über Hubert Fella wurde gelästert. Spöttisch hieß es, er mache stets "zwei Schritte nach vorne und drei zurück", sei "wie ein Kuhschwanz, der von links nach rechts wedelt", und habe zu nichts eine klare Meinung.

Zuletzt musste Eva Benetatou (33) das Dschungelcamp verlassen. Während einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, berichtete die ehemalige Bachelor-Kandidatin, dass es ihr gut gehe und sie nun die "australische Freiheit" genieße – auch wenn sie ein wenig enttäuscht sei. "Ich bin mit einem weinenden und einem lachenden Auge gegangen. Einerseits hätte ich natürlich gerne weiter gekämpft und gezeigt, dass ich das Zeug zum Sieg habe. Andererseits bin ich aber auch froh, diesem Druck nicht mehr ausgesetzt zu sein und fühle mich irgendwo erleichtert", betonte sie.

RTL Sonja Zietlow und Jan Köppen im Dschungelcamp, Januar 2026

RTL Dschungelcamp-Kandidat Hardy Krüger jr., 2026

RTL Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026