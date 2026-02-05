Nach Dschungelcamp-Aus: Christina Grass lästert über Eva

Im Bild-Buschfunk gibt Christina Grass (37) nach dem Dschungelcamp-Aus von Evanthia Benetatou (33) ordentlich Gas. Das Model lästert offen über die ehemalige Camperin und zieht ein hartes Zwischenfazit zu ihrem Auftritt. Christina sagt, meist blieben gerade die unsympathischen Kandidatinnen und Kandidaten länger im Camp. Doch als sie Patrick und Evanthia gleichzeitig in der Show sah, habe sie gedacht: "Wenn Eva jetzt nicht fliegt, dann verliere ich den Glauben an die Menschheit." Diese Aussagen fielen kurz nach Evas Abschied, den sich viele Zuschauerinnen und Zuschauer sehnlichst gewünscht hatten.

Im Gespräch mit Bild schoss die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin gegen ihre Branchen-Kollegin. "Das Problem ist, dass man gesehen hat: Die Wahrnehmung von ihr ist nicht da, wo sie hingehört", urteilte Christina über Evas Selbstbild. Auch an Evas Verhalten im Camp ließ die Kritikerin kein gutes Haar: "Die Umgehensweise, die Tipps, die Ratschläge, das weitere Muster, das sie seit Jahren fährt, was sie nicht verändert, sagt aber, sie ist gewachsen... Checke ich nicht", resümierte sie. Für die Zeit nach dem Abenteuer prophezeit sie der Ex-Camperin einen harten Moment: "Sie wird auf jeden Fall einen Schock bekommen, weil sie denkt, sie hat eine gute Reise hingelegt und ganz viel mitgenommen und gelernt. Ich frage mich nur: Was?"

Eva ist seit Jahren eine feste Größe im Reality-Kosmos, wurde einem breiten TV-Publikum durch Dating-Formate und weitere Show-Auftritte bekannt und nutzt soziale Medien, um Fans an ihrem Alltag mit Kind teilhaben zu lassen. Christina wiederum ist als Model und Reality-Gesicht regelmäßig in TV-Produktionen präsent und teilt ihre Eindrücke aus dem Showbetrieb gern offen. Beide begegnen sich damit immer wieder in derselben Sphäre aus Wettkampf, Teamdynamik und öffentlicher Erwartung, in der persönliche Wahrnehmung und Außenbild oft kollidieren. In den vergangenen Monaten hat Eva permanent mit ihrem Seitensprung mit Serkan (32), dem Ex ihrer Mitcamperin Samira Yavuz (32), polarisiert.

Instagram / christina_grass_ Christina Grass, Realitystar

RTL Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026

Collage: Imago, ActionPress, Instagram Eva Benetatou, Serkan Yavuz und Samira Yavuz