Sandringham-Personal weigert sich für Andrew zu arbeiten

Auf dem königlichen Anwesen in Sandringham knirscht es gewaltig: Andrew Mountbatten Windsor (65) ist nach seinem nächtlichen Auszug aus der Royal Lodge in Windsor am Montagabend, 2. Februar 2026, im Landhaus Wood Farm eingezogen – und stößt dort auf eisige Fronten. Mehrere Bedienstete in Norfolk verweigern laut der britischen Zeitung The Sun den Dienst für den früheren Prinzen. Ihnen sei freigestellt worden, ihn nicht zu bedienen, wenn sie sich damit unwohl fühlen. Schon jetzt soll es eine "lange Liste" von Absagen geben. Die Stimmung auf dem Gelände wird als "angespannt und frostig" beschrieben. Ab April soll Andrew in das kleinere, gerade renovierte Nachbarhaus Marsh Farm wechseln.

Hintergrund der Eskalation ist ein Umzug, der im Schutz der Dunkelheit erfolgte – zeitgleich mit neuen Dokumenten-Enthüllungen rund um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66), mit dem Andrew über Jahre befreundet war. Der Bruder von König Charles III. (77) legte 2019 seine royalen Aufgaben nieder, nachdem die Vorwürfe der US-Amerikanerin Virginia Giuffre (†41) international für Schlagzeilen gesorgt hatten. Andrew bestreitet bis heute sexuellen Missbrauch, einigte sich 2022 jedoch außergerichtlich auf die Zahlung eines Millionenbetrags. Ein Insider sagt laut The Sun, frühere langjährige Mitarbeiter seien nicht mehr an Bord, man arbeite nun mit Minimalbesetzung. Charles sehe den Auszug aus der Royal Lodge als "notwendige Konsequenz" und hat seinem Bruder alle royalen Titel entzogen.

Privat richtet sich der in Ungnade gefallene Royal nun in der Abgeschiedenheit von Norfolk ein. Wood Farm gilt auf Sandringham als Rückzugsort fern der Hauptresidenz – ein Ort, an dem in der Vergangenheit Familienmitglieder Ruhe fanden, wenn Trubel vermieden werden sollte. Der geplante Wechsel in die kompaktere Marsh Farm dürfte den Alltag weiter verkleinern: weniger Personal, kürzere Wege, mehr Distanz zur gewohnten Umgebung um Windsor. Zwischen Umzugskartons und Übergangslösungen ist Andrew vorerst auf ein kleines Umfeld angewiesen. Eine Routine dürfte sich erst mit der Zeit einstellen, während auf dem Anwesen weiterhin die Zurückhaltung der Angestellten den Ton bestimmt.

Imago Andrew Mountbatten Windsor fährt vom Royal Lodge die Long Walk entlang zum Reiten in Windsor, 6. Januar 2026

Getty Images, Getty Images Prinz Andrew und Jeffrey Epstein

Getty Images Prinz Andrew und König Charles III., September 2025