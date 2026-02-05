Bald schwanger? Katie Price' Ehemann postet Babybauch-Fotos

Babyalarm bei Katie Price (47)? Nur wenige Tage nach ihrer Blitzhochzeit in Dubai sorgt die Reality-TV-Ikone gemeinsam mit ihrem frisch angetrauten Ehemann Lee Andrews für neue Spekulationen. In seiner Instagram-Story postet Lee das Bild einer schwangeren Silhouette, auf deren rundem Bauch ein leuchtender Halbmond prangt – dazu läuft der Song "Pretty Little Baby" von Connie Francis (†87). Das Timing nach der heimlichen Trauung ohne Familie und Freunde heizt die Gerüchteküche ordentlich an. Denn für viele Follower wirkt das Motiv wie ein eindeutiger Hinweis auf mögliches Babyglück und ein weiteres Kapitel im stürmischen Liebesleben von Katie und ihrem neuen Partner.

Für Katie wäre ein weiteres Baby bereits Kind Nummer sechs. Dass die 47-Jährige noch einmal Nachwuchs möchte, hat sie in den vergangenen Monaten offen erzählt. Laut The Sun betonte sie im Mai bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung: "Ich bin noch nicht fertig." Trotz nur einprozentiger Chance sei sie in der Vergangenheit auf natürlichem Weg schwanger geworden, erlitt jedoch eine Fehlgeburt. Zuvor hatte die TV-Persönlichkeit auch Versuche mit künstlicher Befruchtung unternommen und angekündigt, so lange weiterzumachen, bis sie medizinisch "zu alt" dafür sei. Ob Lees kryptisches Posting nun tatsächlich eine Schwangerschaft verrät oder nur mit den Erwartungen der Fans spielt, lassen die beiden bisher unbeantwortet.

Auch Kritik und Sorgen aus dem Umfeld konnten das frisch verheiratete Paar in den letzten Tagen nicht ausbremsen. Katie zeigte sich auf Instagram völlig hingerissen von Lee und machte klar, wie stark ihre Gefühle für ihn sind. "Ich verspreche, wenn ihr sehen würdet, wie er mich privat behandelt, würdet ihr verstehen, warum ich wahnsinnig süchtig nach ihm bin", schrieb die Reality-TV-Ikone. Gemeinsam planten sie eine private Hochzeitsreise und betonten, wie sehr sie sich auf eine ungestörte Zeit zu zweit freuten.

Katie Price und Lee Andrews

Katie Price und ihr neuer Ehemann Lee

Lee Andrews und Katie Price im Januar 2026