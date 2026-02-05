Mitcamper gehen auf Gil: Dschungel-Fans zeigen sich empört

Im Dschungelcamp knallte es gewaltig: Seit Tagen steht Gil Ofarim (43) im Fokus der übrigen Camper, allen voran Ariel, die den Sänger scharf angeht. Nachdem Gil in einer Prüfung gestürzt war, sich im Camp kurz ausgeruht und sich am nächsten Tag direkt wieder freiwillig für eine Dschungelprüfung gemeldet hatte, nahm die Kritik im australischen Busch noch einmal richtig Fahrt auf. An Tag 14 mischte sich dann auch Simone Ballack (49) ein, die nach einem Gespräch mit Ariel und Samira Yavuz (32) im Camp laut wurde und Gil vor allen anderen ins Visier nahm. Während am Lagerfeuer die Fronten immer härter werden, kocht draußen im Netz die Stimmung – viele Zuschauer springen dem Musiker lautstark zur Seite.

Unter einem Instagram-Post des Formats sammeln sich Kommentare, die den Kurs von Gils Mitcampern deutlich kritisieren. Ein Nutzer schreibt: "Es ist nicht recht, wenn Gil da liegt, wenn er aber gut drauf ist, ist es auch nicht recht. Ganz ehrlich, ich hoffe langsam richtig, dass er die Krone bekommt." Eine andere Stimme wird deutlich: "Für mich ist das schon wieder gelaufen! Warum hacken die alle schon wieder auf Gil rum? Es reicht wirklich!" Zudem betonen Zuschauer, der 43-Jährige "habe die meisten Sterne geholt" und gehe "heute auch wieder in die Prüfung", während der Vorwurf, er werde nur "ins Finale mitgezogen", "gar keinen Sinn" mache.

Hinter den Konflikten stehen auch Empfindlichkeiten, die sich im Lager über Tage aufgeschaukelt haben. Simone zeigte sich an Tag 14 so wütend wie selten zuvor. Am Lagerfeuer gestand die Ex-Spielerfrau offen: "Ich fühle mich verarscht." Sie verstand nicht, warum der Künstler von den Zuschauern weiter unterstützt wird. Für sie sei es "eine große Belastung", mit Gil gemeinsam im Camp zu sein. Simone berichtete außerdem, sie habe schon vor Beginn der Show Warnungen vor dem Musiker erhalten. "Wir haben uns angreifbar gemacht", fasste sie ihre Gefühle zusammen. Samira versuchte zwar, die Situation zu entspannen, Ariel zeigte sich jedoch deutlich kritischer: Sie warf Gil vor, er setze ständig neue Themen, um von seinem eigenen Fehlverhalten abzulenken.

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

RTL Simone Ballack, Dschungelcamp 2026

