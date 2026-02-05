Jeannine Michaelsen über die Folgen von "7 vs. Wild"

Jeannine Michaelsen (44) spricht Klartext: In der neuen Folge des ARD-Podcasts "Deutschland3000 mit Eva Schulz" erzählt die Moderatorin, was sie bewegt: von ihrem Abschied nach 13 Jahren bei "Das Duell um die Welt" bis zu ihrer wackligen, aber standhaften Auszeit im Amazonas bei 7 vs. Wild. Aufgenommen wurde das Gespräch in Hamburg, erschienen ist es jetzt in der ARD Audiothek. Mit Host Eva Schulz diskutiert Jeannine außerdem ein heißes Thema: Social Media und Jugendliche. Und sie wird deutlich, als es um mögliche Verbote geht. "Wenn ich jetzt ganz ehrlich sagen muss entweder oder, dann wäre ich eher für ein Verbot", sagt sie. Damit positioniert sich die TV-Frau klar in der aktuellen Debatte – mit persönlichen Einblicken, die neugierig machen.

Jeannine blickt dabei auf ein TV-Kapitel zurück, das für viele Fernsehabende stand. "Wenn es dem deutschen Fernsehen an einem doll mangelt, dann an Menschen und Formaten, die die Fähigkeit haben zu erkennen, wann es gut ist", sagt sie über das Ende von "Duell um die Welt". Bei der letzten Ausgabe habe sie "mit den Tränen kämpfen" müssen, wie sie im Podcast schildert. Von "7 vs. Wild" nimmt die Moderatorin vor allem eines mit: Durchhaltevermögen. Tage im Amazonas, Erschöpfung, kein Handy – und trotzdem ein positives Fazit. "Ich finde es dann doch erstaunlich festzustellen, wie viel resilienter ich bin", erzählt sie. Die Stille ohne Smartphone habe sie "total genossen und überhaupt nicht vermisst". Bei Social Media hingegen sieht sie Schattenseiten: "Der Missbrauch von Social Media und das, was es mit den Menschen macht ... finde ich echt schwierig zu sehen", sagt sie in "Deutschland3000".

Privat bleibt Jeannine nahbar. Sie spricht ohne Filter darüber, wie digitale Dauerkulisse auf die eigene Psyche wirkt. "Es macht was mit meinem Körperbild, es macht was mit meinem Selbstwert, es macht was mit meiner Wut", erklärt die Moderatorin im Gespräch mit Eva Schulz. Wer Jeannine verfolgt, kennt ihren Mix aus Humor und Haltung: Sie teilt gerne Momente aus dem Alltag, aber setzt Grenzen, wenn es zu viel wird. Freunde beschreiben die Kölnerin als jemand, der lieber beim Kaffee diskutiert als in Kommentaren streitet. Ruhe findet die Moderatorin abseits des Sets bei Spaziergängen, Sport und bei Musik, bevor sie wieder dorthin geht, wo sie am stärksten ist: vor das Mikrofon.

Prime Video / Agentur filmcontact Jeannine Michaelsen, Teilnehmerin bei "7 vs. Wild" 2025

Prime Video / Agentur filmcontact TV-Moderatorin Jeannine Michaelsen bei "7 vs. Wild"

ProSieben / Ralf Wilschewski Klaas Heufer-Umlauf, Jeannine Michaelsen und Joko Winterscheidt bei "Das Duell um die Welt", 2024