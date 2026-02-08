Ex-Prinz Andrew ist Teil von Charles' neuem Herzensprojekt

Die neue Dokumentation "Finding Harmony: A King’s Vision" von König Charles III. (77) hat am 6. Februar 2026 Premiere auf Prime Video gefeiert. Der Film, erzählt von Schauspielerin Kate Winslet (50), beleuchtet die eindrucksvollen fünf Jahrzehnte von Charles' Engagement für den Umweltschutz. Neben diesen ökologischen Themen sorgt aber das gezeigte Archivmaterial für Gesprächsstoff: Unter anderem erscheint sein jüngerer Bruder, Andrew Mountbatten-Windsor (65), in einem familiären Moment aus vergangenen Tagen.

Nach den alten Familienaufnahmen zeigt die Doku eine der ersten großen Reden des damals 21-jährigen Charles, in der er seine Sorge über "toxische Verschmutzung" zum Ausdruck bringt. Der Film zeichnet nach, wie aus dieser frühen Alarmstimmung ein roter Faden seines Lebenswerks wurde, das ihn inzwischen als Umweltvorkämpfer weltweit bekannt gemacht hat. Obwohl Bruder Andrew in einigen Sequenzen zu sehen ist, bleibt er deutlich im Hintergrund der Erzählung. Seine heutigen Skandale werden nicht thematisiert. Derzeit sind die Bande zwischen den Brüdern durch Andrews Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) stark belastet. Der Prinz wurde seiner militärischen Ehren, seiner royalen Schirmherrschaften, seines HRH-Status und seines Prinzentitels enthoben und musste zudem sein langjähriges Zuhause, die Royal Lodge bei Windsor, verlassen.

Die Doku setzt bewusst auf familiäre Einblicke, die den engagierten Staatsmann Charles zugleich als Vater und Bruder zeigen. Zuletzt sorgten Sequenzen aus Balmoral für Aufsehen, in denen Charles bei einem ruhigen Moment am Wasser Nähe zu Prinz Harry (41) zeigt. Sein jüngster Sohn kehrte der Monarchie vor einigen Jahren den Rücken. Mit diversen Enthüllungen brachte Harry seine Familie gegen sich auf.

Getty Images, Getty Images König Charles und Prinz Andrew

Getty Images Prinz Andrew und König Charles III., September 2025

Getty Images Prinz Harry, Januar 2026